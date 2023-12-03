«Ман Сити» пропустил 16 мячей за 14 игр в АПЛ впервые при Гвардиоле. 9 голов в ворота «горожан» за последние 4 тура – худший отрезок с декабря 2016-го

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Соперники забивают «Манчестер Сити» больше, чем когда-либо при Пепе Гвардиоле.

Сегодня «горожане» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в 14-м туре АПЛ – 3:3.

За последние 4 матча в чемпионате они пропустили 9 голов. Такого отрезка при испанском тренере не было с декабря 2016 года.

Всего за 14 туров АПЛ у действующих чемпионов Англии 16 пропущенных голов – 1,14 в среднем. Подобного при Гвардиоле не было еще ни разу.

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13 комментариев
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Дебрюйне придет порядок наведет
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Осенью Пеп частенько буксует, зато потом разгоняется так, что не остановишь
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Холанд должен на воротах стоять и отбивать мячи, а он этого не делает.
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Я бы сказал эмоций нет и мотивации. Да загорелись последние 10 минут, а толку. Нужно весь матч играть . А так часто замечаю какие то игроки пашут как кони, пресингуют, борются, а какие то играют вальяжно. Нет какого то общего настроя. Так то понятно 5 АПЛ за 6 лет и требл за прошлый год конкретно раслабили команду. Арсенал и Ливерпуль как голодные волки выглядят по сравнению с Сити
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Все норм , скоро перестанет у сопов каждый удар влетать
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Лысый шарлатан наконец-то лыс и шарлатанист.
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Потому что не играет команда. 3 влета против важных соперников. В гостях на Энфилде и Хотспур будут поражения. Играют только один тайм, потом вата. Первый удар в створ-гол. И так уже в который раз. Трансферы провальные. Ковачич-медленнющий, ни на дюйм не заменяет Гюндогана. Гвардиол-что он вообще делает? В защите никакой, в продвижении тоже. Пасы? Тоже мимо. Зачем было отпускать Лапорта? Только ради возраста? Нуньеш даже с Янг-Бойзами был худший. Светлое пятно-Доку, но против него почти всегда двое, плюсом начал удерживать мяч, как Грилиш. Нет игры, нет концентрации, нет искры. Без КДБ совсем туго. А впереди Вилла . И снова без Родри. Значит, очередной влет и только борьба за четверку.
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Ответ Axs Men
Я бы сказал эмоций нет и мотивации. Да загорелись последние 10 минут, а толку. Нужно весь матч играть . А так часто замечаю какие то игроки пашут как кони, пресингуют, борются, а какие то играют вальяжно. Нет какого то общего настроя. Так то понятно 5 АПЛ за 6 лет и требл за прошлый год конкретно раслабили команду. Арсенал и Ливерпуль как голодные волки выглядят по сравнению с Сити
Это же Пеп,его команда всегда голодна до трофеев,иначе не было бы 5 АПЛ за 6 лет) Это типичный Сити последних лет,ближе к 1/8 ЛЧ команда разгонится и начнет рвать,не знаю как в АПЛ,но в ЛЧ не должно быть проблем,нестабильная Бавария с Тухелем,Реал сейчас хорош,но у команды основной нап - это Хоселу,от которого мяч отскакивает как от дерева,возможно в этот раз Джуд как то поможет,но сомневаюсь,что этого хватит,Реал как и год назад вывозит на индивидуальном мастерстве,Пеп не почувствует Анчи как и год назад
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Ответ Rister81
Это же Пеп,его команда всегда голодна до трофеев,иначе не было бы 5 АПЛ за 6 лет) Это типичный Сити последних лет,ближе к 1/8 ЛЧ команда разгонится и начнет рвать,не знаю как в АПЛ,но в ЛЧ не должно быть проблем,нестабильная Бавария с Тухелем,Реал сейчас хорош,но у команды основной нап - это Хоселу,от которого мяч отскакивает как от дерева,возможно в этот раз Джуд как то поможет,но сомневаюсь,что этого хватит,Реал как и год назад вывозит на индивидуальном мастерстве,Пеп не почувствует Анчи как и год назад
Тоже думаю, что команда должна завестить, я рад, что был такой момент в конце со свистом судьи. Игроки прям конкретно завелись
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Ответ Yas 13
Потому что не играет команда. 3 влета против важных соперников. В гостях на Энфилде и Хотспур будут поражения. Играют только один тайм, потом вата. Первый удар в створ-гол. И так уже в который раз. Трансферы провальные. Ковачич-медленнющий, ни на дюйм не заменяет Гюндогана. Гвардиол-что он вообще делает? В защите никакой, в продвижении тоже. Пасы? Тоже мимо. Зачем было отпускать Лапорта? Только ради возраста? Нуньеш даже с Янг-Бойзами был худший. Светлое пятно-Доку, но против него почти всегда двое, плюсом начал удерживать мяч, как Грилиш. Нет игры, нет концентрации, нет искры. Без КДБ совсем туго. А впереди Вилла . И снова без Родри. Значит, очередной влет и только борьба за четверку.
Всё будет чётко, щас команда заведётся. Наоборот отскоки очень опасны, потому что команда не может настроиться,
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