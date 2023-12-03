«Ман Сити» пропустил 16 мячей за 14 игр в АПЛ впервые при Гвардиоле. 9 голов в ворота «горожан» за последние 4 тура – худший отрезок с декабря 2016-го

Соперники забивают «Манчестер Сити» больше, чем когда-либо при Пепе Гвардиоле.

Сегодня «горожане» сыграли вничью с « » в 14-м туре АПЛ – 3:3.

За последние 4 матча в чемпионате они пропустили 9 голов. Такого отрезка при испанском тренере не было с декабря 2016 года.

Всего за 14 туров у действующих чемпионов Англии 16 пропущенных голов – 1,14 в среднем. Подобного при не было еще ни разу.

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