Ивич о 2:1 с «Оренбургом»: «Командой доволен. Самое важное, что «Краснодар» победил»

Владимир Ивич прокомментировал победу над «Оренбургом».

«Краснодар» обыграл « » (2:1) в 17-м туре Мир . В результате комана вновь поднялась на первую строчку в турнирной таблице, на 2 очка опередив «Зенит».

Лучший бомбардир «Краснодара» не принимал участия в матче из-за дисквалификации – КДК РФС отстранил форварда на 3 матча за оскорбительный жест в адрес судей матча с «Уралом» (1:3) в предыдущем туре.

– Я зашел в раздевалку, поздравил игроков с победой. С тем, как они играли. Мы победили, что самое важное для меня.

– Довольны ли вы игрой Александра Кокшарова, который подменял Кордобу?

– Кордоба для нас очень важен, он много дал команде, очень помогает. Но для меня превыше всего команда, превыше любого игрока. Я доволен Кокшаровым. Доволен тем, как вышли футболисты на замену, и командой.

– получил повреждение перед игрой.

– Планировал, что Ильзат начнет игру с первых минут, но он получил болезненный удар. Ему было тяжело ходить, не то что бегать или играть. Но он прошел терапию, доктора ему помогли. Сегодня он проснулся и сказал, что готов играть, – сказал главный тренер « ».

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