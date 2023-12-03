Ивич о 2:1 с «Оренбургом»: «Командой доволен. Самое важное, что «Краснодар» победил»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Ильзат Ахметов Матч ТВ Александр Кокшаров Футбол

Владимир Ивич прокомментировал победу над «Оренбургом».

«Краснодар» обыграл «Оренбург» (2:1) в 17-м туре Мир РПЛ. В результате комана вновь поднялась на первую строчку в турнирной таблице, на 2 очка опередив «Зенит».

Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба не принимал участия в матче из-за дисквалификации – КДК РФС отстранил форварда на 3 матча за оскорбительный жест в адрес судей матча с «Уралом» (1:3) в предыдущем туре.

– Я зашел в раздевалку, поздравил игроков с победой. С тем, как они играли. Мы победили, что самое важное для меня.

– Довольны ли вы игрой Александра Кокшарова, который подменял Кордобу?

– Кордоба для нас очень важен, он много дал команде, очень помогает. Но для меня превыше всего команда, превыше любого игрока. Я доволен Кокшаровым. Доволен тем, как вышли футболисты на замену, и командой.

– Ахметов получил повреждение перед игрой.

– Планировал, что Ильзат начнет игру с первых минут, но он получил болезненный удар. Ему было тяжело ходить, не то что бегать или играть. Но он прошел терапию, доктора ему помогли. Сегодня он проснулся и сказал, что готов играть, – сказал главный тренер «Краснодара».

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4 комментария
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Приятно видеть Галицкого на футболе.Желаю Краснодару чемпионства в том числе из-за него
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Непростой матч получился, но главное выиграли, с победой ! (Болельщик Крыльев)
+3
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Краснодар молодцы 👍👍👍желаю больше побед удачи в матче с Цска
+1
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Кокшаров сегодня ни о чем...
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