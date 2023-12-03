Чалов считает, что мнение игроков нужно учитывать при проведении матчей в непогоду: «Получилось больше борьбы, чем футбола»

Федор Чалов поделился мыслями после матча между ЦСКА и «Ростовом» (2:0).

– Надо ли учитывать мнение игроков, проводить ли такие матчи? Если бы вам задали вопрос, надо ли играть, что бы ответили?

– Учитываться, конечно, должно. Если бы меня до матча спросили, еще утром – наверное… Получилось больше борьбы, чем футбола. А можно ли разрешать играть в Воронеже? Давайте спрашивать у футболистов.

Побеждать в таких матчах можно за счет борьбы, подборов и быстрых атак. Класс команд выравнивается. Решают микро-моменты. Тяжело показать индивидуальные способности, техническую оснащенность. Даже мяч летел по-другому, надо было приспособиться.

Очень важно, что победили и не пропустили. Это для нас тоже важный момент. Сыграли на ноль, с хорошим настроением готовимся к «Краснодару», – сказал нападающий .

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