РПЛ о возможных переносах матчей «Локо» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов» из-за снега: «Замер температуры – за час до игры. Решение примет судья»
В РПЛ высказались о возможных переносах ближайших матчей в Москве из-за снега.
По прогнозам синоптиков, 3 декабря в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров. На этот день в Мир РПЛ запланированы два матча в Москве: «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов».
«По регламенту замер температуры обязателен за час до игры. Решение примет главный судья матча», – сообщили в пресс-службе РПЛ.
Встречу ЦСКА с «Ростовом» будет обслуживать бригада Рафаэля Шафеева. На матч «Локомотив» – «Зенит» в качестве главного судьи назначен Алексей Сухой.
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сентябрьскую игру провести в Москве, чтоб ответку сыграть в декабре под крышей додуматься не смогли.
наверное, стоило создать какую-нибудь рабочую группу по этому вопросу...
Именно поэтому мы играем в декабре, но мало играем летом.
как бы инагентом не признали😐
Давайте весь тур на весну перенесем - зачем головой об стену биться, как нам Фурсенко это все придумал
При вашем предложении пять домашних игр подряд. Так не должно быть, в этом вопросе к составителям календаря не придраться.
На мой взгляд дело в другом: в декабре в России нельзя играть в футбол.
да, при весна-осень начинали в марте, заканчивали в ноябре.
для примера, сезон 2010 года: старт - 12 марта, финиш -28 ноября.