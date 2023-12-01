РПЛ о возможных переносах матчей «Локо» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов» из-за снега: «Замер температуры – за час до игры. Решение примет судья»

В РПЛ высказались о возможных переносах ближайших матчей в Москве из-за снега.

По прогнозам синоптиков, 3 декабря в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров. На этот день в Мир РПЛ запланированы два матча в Москве: «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов».

«По регламенту замер температуры обязателен за час до игры. Решение примет главный судья матча», – сообщили в пресс-службе .

Встречу ЦСКА с «Ростовом» будет обслуживать бригада Рафаэля Шафеева. На матч «Локомотив» – «Зенит» в качестве главного судьи назначен Алексей Сухой.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!