РПЛ о возможных переносах матчей «Локо» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов» из-за снега: «Замер температуры – за час до игры. Решение примет судья»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи Алексей Сухой Спорт-Экспресс Рафаэль Шафеев Футбол

В РПЛ высказались о возможных переносах ближайших матчей в Москве из-за снега.

По прогнозам синоптиков, 3 декабря в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров. На этот день в Мир РПЛ запланированы два матча в Москве: «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов».

«По регламенту замер температуры обязателен за час до игры. Решение примет главный судья матча», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Встречу ЦСКА с «Ростовом» будет обслуживать бригада Рафаэля Шафеева. На матч «Локомотив» – «Зенит» в качестве главного судьи назначен Алексей Сухой. 

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38 комментариев
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Умом Россию не понять.
сентябрьскую игру провести в Москве, чтоб ответку сыграть в декабре под крышей додуматься не смогли.
наверное, стоило создать какую-нибудь рабочую группу по этому вопросу...
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Какая связь между величиной снежного покрова и температурой воздуха?
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Заговор не иначе, обожаю вас (••)
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Напомни, пожалуйста кому поменяли матч в Сочи на игру в Москве в первом круге, а ЦСКА в кубке и "Локомотив" в чемпионате тогда играли там? Ты удивишься.
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Зенит вдруг осознал, что отстранение Баринова - это был элегантный трюк со стороны Локо для усиления состава перед очным поединком и решили перенести игру, чтобы Баринов пропустил другую игру)))
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Кто вообще мог ожидать что на большей части территории нашей страны в декабре будет снег?
Именно поэтому мы играем в декабре, но мало играем летом.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Вы вообще за Россию болеете? Трудность, для закалки русского характера, сама себя не создаст (Лев Сергеевич Достоевский)
да уж, пожалуй, взболтнул лишка.
как бы инагентом не признали😐
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Умом Россию не понять. сентябрьскую игру провести в Москве, чтоб ответку сыграть в декабре под крышей додуматься не смогли. наверное, стоило создать какую-нибудь рабочую группу по этому вопросу...
Вы вообще за Россию болеете? Трудность, для закалки русского характера, сама себя не создаст (Лев Сергеевич Достоевский)
+6
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Никогда такого не было и вот опять.
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Ответ viktorpavlov70
Зенит вдруг осознал, что отстранение Баринова - это был элегантный трюк со стороны Локо для усиления состава перед очным поединком и решили перенести игру, чтобы Баринов пропустил другую игру)))
Зенит ещё и снегопад организовал...
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Речь о снегопаде, а они температуру замеряют.
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Замер температуры-то тут причём, когда надо будет замерять глубину сугробов. )
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Это наш национальный вид спорта: футбол в снегу, в белой форме и белым мячом, в минус 20, когда просто на улицу неприятно выйти, не то что на стадионе 2 часа мерзнуть. Зато летом 2 месяца перерыв, ишь чего захотели - в тепле на футбол сходить! Нет уж, дудки, страдайте в декабре!
+10
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Ответ Евгений Пугачев
Зенит ещё и снегопад организовал...
В Москве.
+2
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Ну если в Калининграде сыграли, то и здесь надо играть. -5 ничего особенного.
+5
-3
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РФС - давно пора исправлять глупость с календарём. Есть футбол на песке, а также возникший по вашей воле странный вид спорта - футбол на морозе и в снегу. Смотреть спокойно на это издевательство и над игрой, и над игроками, и над болелами можно только из ваших кресел, где вы пригрелись.
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А как Динамо-Рубин играть в понедельник? будет -11, а сугробов будет еще больше.
Давайте весь тур на весну перенесем - зачем головой об стену биться, как нам Фурсенко это все придумал
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Умом Россию не понять. сентябрьскую игру провести в Москве, чтоб ответку сыграть в декабре под крышей додуматься не смогли. наверное, стоило создать какую-нибудь рабочую группу по этому вопросу...
Слишком много игр подряд дома. Зенит до этого два матча в Спб играл. Затем выезд, затем дома в последнем зимнем туре. И начинает весну домашним матчем со Спартаком.
При вашем предложении пять домашних игр подряд. Так не должно быть, в этом вопросе к составителям календаря не придраться.
На мой взгляд дело в другом: в декабре в России нельзя играть в футбол.
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Умом Россию не понять. сентябрьскую игру провести в Москве, чтоб ответку сыграть в декабре под крышей додуматься не смогли. наверное, стоило создать какую-нибудь рабочую группу по этому вопросу...
Нисколько не зачищаю все эти рпл и прочие структуры, по поводу зимних матчей, но пару лет назад, здесь на sports, была большая статья с фирмой какой то, которая то ли программу написала для создания календаря, то ли что то подобного, и там все это объяснялось, что не может "Краснодар", "Зенит" и "Ростов", всё лето и раннюю осень играть на выезде, чтобы потом, они принимали "северные" команды, это получается большой перенос календаря, да и просто нелепо. В своё время, сам был за осень-весна, но тогда говорили, что только "круги" местами поменяются, а в итоге стали играть в декабре и начинать в феврале, а если мне память не изменяет, то раньше при весна-осень, начинали во второй декаде марта, заканчивали в начале ноября.
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Ответ .ru
переживать не о чем, красные мячи у ЦСКА есть... они их даже в Ростов с собой брали
Так в регламенте на этот год, вроде, красные мячи не предусмотрены, только тот с которым играли в Калининграде.
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Главное, мячи чтобы были красненькие!))
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Зато летом сколько времени отдыхали?Месяц или больше?Теперь по сугробам бегать и градусы мерить надо!!!
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Ответ Юрген
Слишком много игр подряд дома. Зенит до этого два матча в Спб играл. Затем выезд, затем дома в последнем зимнем туре. И начинает весну домашним матчем со Спартаком. При вашем предложении пять домашних игр подряд. Так не должно быть, в этом вопросе к составителям календаря не придраться. На мой взгляд дело в другом: в декабре в России нельзя играть в футбол.
А шесть выездных матчей из восьми это как, нормально? Пять выездов подряд, тоже хорошо?
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Ответ serov1
Нисколько не зачищаю все эти рпл и прочие структуры, по поводу зимних матчей, но пару лет назад, здесь на sports, была большая статья с фирмой какой то, которая то ли программу написала для создания календаря, то ли что то подобного, и там все это объяснялось, что не может "Краснодар", "Зенит" и "Ростов", всё лето и раннюю осень играть на выезде, чтобы потом, они принимали "северные" команды, это получается большой перенос календаря, да и просто нелепо. В своё время, сам был за осень-весна, но тогда говорили, что только "круги" местами поменяются, а в итоге стали играть в декабре и начинать в феврале, а если мне память не изменяет, то раньше при весна-осень, начинали во второй декаде марта, заканчивали в начале ноября.
в общем, как ни крути, оптимальный вариант найти не выходит

да, при весна-осень начинали в марте, заканчивали в ноябре.
для примера, сезон 2010 года: старт - 12 марта, финиш -28 ноября.
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Ответ Ебздрогыч
Это наш национальный вид спорта: футбол в снегу, в белой форме и белым мячом, в минус 20, когда просто на улицу неприятно выйти, не то что на стадионе 2 часа мерзнуть. Зато летом 2 месяца перерыв, ишь чего захотели - в тепле на футбол сходить! Нет уж, дудки, страдайте в декабре!
Да, да и игрокам не разрешать термобелье, без перчаток, шапок и шерстяных бандан. Кайф! :)
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Ответ Назар Игорь
Какая связь между величиной снежного покрова и температурой воздуха?
Вы видимо в футбол не играли- никакой...
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Будут бегать по всему полю искать точку где температура допустима. Ато, что через час всё поменяется неважно.
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переживать не о чем, красные мячи у ЦСКА есть... они их даже в Ростов с собой брали
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