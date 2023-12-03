Хави: «Нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Уверен, у «Барсы» будет очень хороший сезон»
Хави заявил, что никогда не чувствовал, будто ему грозит увольнение из «Барсы».
Сейчас «блауграна» занимает 4-е место в таблице Ла Лиги, на 7 очков отставая от «Реала» и «Жироны», которые делят первое место. У «Барселоны» остается матч в запасе относительно двух лидеров.
«У меня нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Я счастлив, у меня есть доверие со стороны президента и Деку. Уверен, что этот сезон будет очень хорошим.
Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее. Многое нужно улучшить. Мы сделали много хорошего, теперь должны улучшить игру. Так к нам придут хорошие результаты», – сказал Хави.
Сегодня «Барселона» сыграет против «Атлетико». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Ла Лиги, который начнется в 23:00 по московскому времени.
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Самое главное, с чего Хави бы надо начать - это настраивать команду на игру с самых первых минут матча, а не после пропущенных голов.
На счету Витора Роке 34 гола и 12 передач с тех пор, как он дебютировал в профессиональном футболе за «Крузейро»; Только в 2023 году на счету 21 гол и 7 передач. https://www.sport.es/es/noticias/barca/vitor-roque-mejor-vinicius-jr-95400859
В ЛЧ в этом году тоже вполне очевидно, что нынешняя Барселона в число фаворитов вряд ли входит, до четвертьфинала может дойти конечно, но даже в полуфинале ЛЧ её сложновато представить. Думается, фавориты ЛЧ в этом году это Реал, Ман Сити, Бавария. Возможно сюрприз преподнесет Арсенал, да и Атлетико кому угодно может нервы потрепать, хотя победителем ЛЧ их тоже сложно представить пока.
Торрес и сам середняк.
Остаётся Рафинья, но он то дисквалифицирован, то травмирован.
У Барселоны нет денег, Кессье продали, чтобы получить прибыль.