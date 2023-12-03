Хави: «Нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Уверен, у «Барсы» будет очень хороший сезон»

Хави заявил, что никогда не чувствовал, будто ему грозит увольнение из «Барсы».

Сейчас «блауграна» занимает 4-е место в таблице , на 7 очков отставая от «Реала» и «Жироны», которые делят первое место. У «Барселоны» остается матч в запасе относительно двух лидеров.

«У меня нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Я счастлив, у меня есть доверие со стороны президента и Деку. Уверен, что этот сезон будет очень хорошим.

Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее. Многое нужно улучшить. Мы сделали много хорошего, теперь должны улучшить игру. Так к нам придут хорошие результаты», – сказал .

Сегодня « » сыграет против «Атлетико». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Ла Лиги, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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