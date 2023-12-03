Хави: «Нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Уверен, у «Барсы» будет очень хороший сезон»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил, что никогда не чувствовал, будто ему грозит увольнение из «Барсы».

Сейчас «блауграна» занимает 4-е место в таблице Ла Лиги, на 7 очков отставая от «Реала» и «Жироны», которые делят первое место. У «Барселоны» остается матч в запасе относительно двух лидеров.

«У меня нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Я счастлив, у меня есть доверие со стороны президента и Деку. Уверен, что этот сезон будет очень хорошим.

Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее. Многое нужно улучшить. Мы сделали много хорошего, теперь должны улучшить игру. Так к нам придут хорошие результаты», – сказал Хави.

Сегодня «Барселона» сыграет против «Атлетико». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Ла Лиги, который начнется в 23:00 по московскому времени.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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47 комментариев
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Ответ GuruFutbola
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Бедный Хави, всего лишь какие-то Де Йонг, Гюндоган и Педри в центре поля, с таким неликвидом трудно победить райо конечно😂
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Оптимизма от работы Хави все меньше и меньше и просто непонятно, в какой футбол он пытается научить команду играть, третий сезон без какого-либо четкого плана на игру. Если раньше можно было спихнуть на состав, то теперь Хави привезли всех, кого он хотел, и уж с таким составом, думаю, можно показывать футбол получше, чем такие матчи как с шахтером, райо и порту.
+14
-3
+11
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Смотреть «игру» его Барселоны, к сожалению, невыносимо
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Ответ Audi Mood - 8 BP
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Вчера на жеребьёвке не в твой канал входили?
+6
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какой президент, такой и тренер. стелят прекрасно, а на деле выходит совсем другое)))
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Для «очень хорошего сезона» работы непочатый край.

Самое главное, с чего Хави бы надо начать - это настраивать команду на игру с самых первых минут матча, а не после пропущенных голов.
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Я как болельщик Реала,очень хочу чтоб Хави остался в Барсе
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А игра Барсы оставляет другое ощущение и совсем не счастливое. Надо Хави изменить игру в лучшую сторону.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Всех, кого он хотел? Думаешь, он хотел Ориоля Ромеу? Или хотел, чтобы Дембеле ушёл? Многие этому уходу в ПСЖ рады, но сам Хави всегда говорил, что ценит его.
Если не хотел Ромеу, зачем отдавал такого же Кесье? По дембеле понятно, но на этой же позиции пятидесятимиллионный рафинья, ферран и неплохой Ямал, но этого мало конечно, чтобы обыграть середняков.
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Роке приедет в «Барселону» с лучшими результативными показателями в Бразилии, чем те, которые были у Винисиуса-младшего и Родриго до приземления на «Бернабеу».
На счету Витора Роке 34 гола и 12 передач с тех пор, как он дебютировал в профессиональном футболе за «Крузейро»; Только в 2023 году на счету 21 гол и 7 передач. https://www.sport.es/es/noticias/barca/vitor-roque-mejor-vinicius-jr-95400859
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То ли перевод страдает, то ли человек вообще не умеет говорить, то ли действительно сказать уже нечего, но от его постоянных пустых слов-оправданий одна тошнота… Печалька((
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Ответ GuruFutbola
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Торреса - случайно не Хави хотел?) за 50 млн так то купили, когда за пол года до этого надо о банкротстве и не продлили Месси, потому что денег нет
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Пока Барса ещё достаточно сырая команда. И не очень просматривается, что они всерьёз смогут за чемпионство побороться в этом сезоне (Реал даже с кучей травмированных очки стабильно набирает, а когда травмированные вернутся, думается ещё сильнее играть будет, соответственно нестабильной Барсе сложновато рассчитывать на что-то). Более того, и в следующие годы с учётом финансовых проблем барсы думается реал имеет хорошие шансы для доминирования в чемпионате (барса вряд ли сильные трансферы себе позволить сможет, а вот Реал вполне летом может того же Мбаппе взять. Более того, и текущий состав реала кажется перспективнее, а когда они стадион свой обновлённый в строй введут, разрыв в плане финансов станет ещё больше).
В ЛЧ в этом году тоже вполне очевидно, что нынешняя Барселона в число фаворитов вряд ли входит, до четвертьфинала может дойти конечно, но даже в полуфинале ЛЧ её сложновато представить. Думается, фавориты ЛЧ в этом году это Реал, Ман Сити, Бавария. Возможно сюрприз преподнесет Арсенал, да и Атлетико кому угодно может нервы потрепать, хотя победителем ЛЧ их тоже сложно представить пока.
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Щас просрет матрасам, потом Жироне, потом в 1/8 ЛЧ и до свидания, физручок))
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Ответ madrilenos
какой президент, такой и тренер. стелят прекрасно, а на деле выходит совсем другое)))
все верно, там полная импотенция как забиваьь, сама Испания также вымученно 1:0 выигрывала, забивая нелогичный гол на шару дурачка, и Барселона так играла бы не будь у нее тогда такого креативного завершиля и плеймейкера одновременно как молодой Месси. не будь Месси в той Барселоне были бы мучительные ватокаты, созранитьмЧ чтобы не пропустить и выйти дальше по пенальти. атакующей мысли ноль в построении игры. у Пера с этим и в Ман Сити были проблемы, да лошкам с подвала забивали много,но в трудных играх вымученный гол от Кевина Же Брюйне или то ветерана капитана неожиданный пушевныйсудар, что не системность игры,а неумение завершать с тем набором игроков под игровую модель. пришел Холанн и появился забивала, также у Хави если можно забивать Левандовски то хорошо, если нет то импотенция в построении атакующей мысли
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Ответ Raul14
ну если ты как местный не знаешь, откуда я должен знать, если я в Европе??))
Скинь скрин гугл мапа, если не чушпан)
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Ответ GuruFutbola
Я тоже не знал, покажешь?
ну если ты как местный не знаешь, откуда я должен знать, если я в Европе??))
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Ответ Raul14
Не знал что в Таджикистане есть океан 🤣🤣🤣
Я тоже не знал, покажешь?
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Ответ GuruFutbola
Я живу реальной жизнью
Не знал что в Таджикистане есть океан 🤣🤣🤣
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Ответ Raul14
в ГТА?)
Я живу реальной жизнью
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Ответ GuruFutbola
Норм, сейчас иду на вечернее купание в океане и спать
в ГТА?)
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Ответ Raul14
спасибо, как погода то?
Норм, сейчас иду на вечернее купание в океане и спать
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Ответ GuruFutbola
И тебе принес, братишка)
спасибо, как погода то?
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Ответ Raul14
Ты покушал?
И тебе принес, братишка)
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Ответ Сергей Лебедев
вот сейчас прям вообще не надо тренера менять
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Уже половина сезона прошла, пока не всё так плохо, в оч играют, в лл шансы есть, но мне кажется, что так долго не продлится и барса посыпается. Рад буду ошибаться
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Ответ ZubDatsyuka
Смотреть «игру» его Барселоны, к сожалению, невыносимо
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Ответ Orange
Если не хотел Ромеу, зачем отдавал такого же Кесье? По дембеле понятно, но на этой же позиции пятидесятимиллионный рафинья, ферран и неплохой Ямал, но этого мало конечно, чтобы обыграть середняков.
Учитывая, что Ямалу 16 лет, середняков самое то обыгрывать. Вот прям вышел мальчик на поле и раскатал середняков.
Торрес и сам середняк.
Остаётся Рафинья, но он то дисквалифицирован, то травмирован.
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Ответ GuruFutbola
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Рафинью не хави заказывал? Леву? Торреса?
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Ответ Orange
Оптимизма от работы Хави все меньше и меньше и просто непонятно, в какой футбол он пытается научить команду играть, третий сезон без какого-либо четкого плана на игру. Если раньше можно было спихнуть на состав, то теперь Хави привезли всех, кого он хотел, и уж с таким составом, думаю, можно показывать футбол получше, чем такие матчи как с шахтером, райо и порту.
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Ответ Orange
Если не хотел Ромеу, зачем отдавал такого же Кесье? По дембеле понятно, но на этой же позиции пятидесятимиллионный рафинья, ферран и неплохой Ямал, но этого мало конечно, чтобы обыграть середняков.
А его спрашивали, хочет ли он отпускать Кессье?
У Барселоны нет денег, Кессье продали, чтобы получить прибыль.
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вот сейчас прям вообще не надо тренера менять
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После Лапорты я понял только одно ,в Барселоне не кому нельзя верить))
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Я думал, что только Ротенберг и депутат Терюшков лепят без разбора. Ан нет. А какой игрок был...
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Прекрасно. Получишь пинка пож зад без ощущения угрозы)
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В этом он весь, как тренер, --ни даже намёка на свои упущения и недоработки, не говоря уже о некомпетентности, учитывая амбиции клуба...
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