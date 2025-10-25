40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду забил 12-й гол в текущем сезоне.
Нападающий «Аль-Насра» отличился на 88-й минуте игры с «Аль-Хаземом» (2:0) в чемпионате Саудовской Аравии.
40-летний португалец провел 12-ю игру с начала сезона. В 4 матчах за сборную у него 5 голов, в 8 играх за клуб – 7 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FlashScore
