40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил 12-й гол в текущем сезоне.

Нападающий «Аль-Насра» отличился на 88-й минуте игры с «Аль-Хаземом» (2:0) в чемпионате Саудовской Аравии.

40-летний португалец провел 12-ю игру с начала сезона. В 4 матчах за сборную у него 5 голов, в 8 играх за клуб – 7 мячей.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FlashScore
