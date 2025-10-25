40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил 12-й гол в текущем сезоне.

Нападающий «Аль-Насра » отличился на 88-й минуте игры с «Аль-Хаземом » (2:0) в чемпионате Саудовской Аравии.

40-летний португалец провел 12-ю игру с начала сезона. В 4 матчах за сборную у него 5 голов, в 8 играх за клуб – 7 мячей.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .