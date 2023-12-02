Хави: «Левандовски – машина, робот, не перестает работать. Он лучший атакующий игрок «Барсы». Это команде надо играть эффективнее»

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Хави уверен, что результативность Роберта Левандовского возрастет.

«Роберт – машина. Он не перестает работать, верит и постоянно пытается довести дело до конца. Он трудится каждый день и прибавляет. Он словно робот.

 Он тренируется, тренируется...

Голы придут. Он Левандовски, наш лучший атакующий игрок. Мы в нем ничуть не сомневаемся. Нам нужно больше снабжать его мячами, чаще искать передачами, лучше готовить команду, чтобы он мог забивать.

Это вопрос времени. У футболистов бывают разные отрезки. Еще два матча назад он забил два гола. Я не беспокоюсь на этот счет. Меня беспокоит то, что нам как команде нужно играть более эффективно, вот в чем надо прибавлять», – заявил главный тренер «Барселоны».

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Машина это Криштиану Роналду. Идеальное тело и физическая подготовка, Месси всю карьеру завидует Роналду со своим пивным пузом и ростом 140 см.
Держи 💊💊💊
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Дайте ему пенальти, а то "супер-бомбардир" опять заплачет .
+6
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К сожалению, возраст начал сказываться. Нужно срочно искать нового форварда.
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Робот у которого система сдала сбой ( вспомнился фильм Робокоп, когда бандиты его расстреляли и он стал зависать), вот такой и Лева стал + стал ревновать свои личные успехи к молодым игрокам!
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Ответ Великий Алонсо
Машина это Криштиану Роналду. Идеальное тело и физическая подготовка, Месси всю карьеру завидует Роналду со своим пивным пузом и ростом 140 см.
Вы не читали текст, как обычно?
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Ну в игре с Порту уже бодрее смотрелся. Но думаю, это его последний сезон в составе Барсы. Слишком ограниченный игрок
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Уверенность себе потерял поляк, упорно его ставить в основу невыход.
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Роберт - наконечник, его пасами заваливать надо, а команда этого почти не делает.
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Лучший атакующий игрок Барсы - Канселу
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Ответ Великий Алонсо
Машина это Криштиану Роналду. Идеальное тело и физическая подготовка, Месси всю карьеру завидует Роналду со своим пивным пузом и ростом 140 см.
Кто кого завидует большой вопрос(( и тема во все не про Роналду.
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Ответ Итачи Учиха
Ну в игре с Порту уже бодрее смотрелся. Но думаю, это его последний сезон в составе Барсы. Слишком ограниченный игрок
С Порту он был худшим в составе Барсы.
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