Хави: «Левандовски – машина, робот, не перестает работать. Он лучший атакующий игрок «Барсы». Это команде надо играть эффективнее»

Хави уверен, что результативность Роберта Левандовского возрастет.

« – машина. Он не перестает работать, верит и постоянно пытается довести дело до конца. Он трудится каждый день и прибавляет. Он словно робот.

Он тренируется, тренируется...

Голы придут. Он Левандовски, наш лучший атакующий игрок. Мы в нем ничуть не сомневаемся. Нам нужно больше снабжать его мячами, чаще искать передачами, лучше готовить команду, чтобы он мог забивать.

Это вопрос времени. У футболистов бывают разные отрезки. Еще два матча назад он забил два гола. Я не беспокоюсь на этот счет. Меня беспокоит то, что нам как команде нужно играть более эффективно, вот в чем надо прибавлять», – заявил главный тренер «Барселоны».

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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