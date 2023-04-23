Симеоне про 0:1 с «Барсой»: «Атлетико» сыграл так, как хотел, но не хватило стойкости и удачи. Справедливое поражение. «Барса» заслужила титул»

Диего Симеоне считает, что «Барселона» заслужила титул чемпиона Ла Лиги.

В 30-м туре « » уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

«Это был хороший матч. В первом тайме мы сыграли так, как и хотели. У нас были моменты, в которых мы могли решить исход матча – но у нас не было ни необходимой стойкости, ни удачи.

Они забили в первом же своем моменте. Мы искали варианты во втором тайме, и моменты возникали у обеих команд. Мне понравилось, как играла команда, я знал, что так и должно быть.

Я думаю, что они [«Барселона»], вероятно, заслуживают титул, потому что провели очень сильный сезон в лиге.

Поражение справедливо, потому что они были сильнее. Это было похоже на столичное дерби (матчи «Атлетико» и « » – Sports.ru)», – сказал главный тренер «Атлетико».

После 30 туров « » лидирует в Ла Лиге, набрав 76 очков. Мадридский «Атлетико» с 60 очками идет на 3-м месте турнирной таблицы, на 5 очков отставая от мадридского «Реала».

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