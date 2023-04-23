Симеоне про 0:1 с «Барсой»: «Атлетико» сыграл так, как хотел, но не хватило стойкости и удачи. Справедливое поражение. «Барса» заслужила титул»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне считает, что «Барселона» заслужила титул чемпиона Ла Лиги.

В 30-м туре Ла Лиги «Атлетико» уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

«Это был хороший матч. В первом тайме мы сыграли так, как и хотели. У нас были моменты, в которых мы могли решить исход матча – но у нас не было ни необходимой стойкости, ни удачи.

Они забили в первом же своем моменте. Мы искали варианты во втором тайме, и моменты возникали у обеих команд. Мне понравилось, как играла команда, я знал, что так и должно быть.

Я думаю, что они [«Барселона»], вероятно, заслуживают титул, потому что провели очень сильный сезон в лиге.

Поражение справедливо, потому что они были сильнее. Это было похоже на столичное дерби (матчи «Атлетико» и «Реала» – Sports.ru)», – сказал главный тренер «Атлетико».

После 30 туров «Барселона» лидирует в Ла Лиге, набрав 76 очков. Мадридский «Атлетико» с 60 очками идет на 3-м месте турнирной таблицы, на 5 очков отставая от мадридского «Реала».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ Granero-24
Симеоне зарабатывает 34 млн евро в год, больше всех среди тренеров, но ставит автобус за 40-50 тыс.евро...
Добрый день. Вчера только впервые игру Атлетико увидел?
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Ответ Burel
Самый объективный и непредвзятый рейтинг клубов Мадрида: 1. Атлетико 2. Райо 3. Хетафе 4. Реал
Детский сад...
+53
-15
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ван Гог
Давно я не видел таких матчей, где транжирили столько опаснейших моментов. Результат по игре, но вот счет точно мог быть больше.

П.С. С выходом Де Йонга и Педри мяч задвигался по полю. Все эти Кессье, Роберты и прочий металлолом - не уровень Барсы. Увы. Пора избавляться от балласта, если хотим зажигать в еврокубках.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Достойный матч между достойными клубами!
Матрасникам в свою очередь желаю забирать серебро чемпионата!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Симеоне зарабатывает 34 млн евро в год, больше всех среди тренеров, но ставит автобус за 40-50 тыс.евро...
+17
-13
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Самый объективный и непредвзятый рейтинг клубов Мадрида:
1. Атлетико
2. Райо
3. Хетафе
4. Реал
+41
-37
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidane2019
Ответ Burel
Самый объективный и непредвзятый рейтинг клубов Мадрида: 1. Атлетико 2. Райо 3. Хетафе 4. Реал
И как этот детский бред плюсуют?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dnoni R
Спасибо Симеоне за честность
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Если бы Барса проиграла, то сейчас от хейтеров вони было бы столько, будто Барса специально слилу игру чтоб Атлетико забрал серебро у Реала. А теперь скажут, что Атлетико из ненависти к вечным соперникам, помог Барсе взять титул чемпиона ЛЛ.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadios Avgitidis
одно точно могу сказать об игре.....Лева дно вски!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Ооооо, адекватно, спасибо
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Ответ Barca_mania
На объективности
На мнении неадекватных персонажей
Не зря серым шрифтом строчишь свои комментарии🤡😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaloyan Yalamov
Ответ Ван Гог
Давно я не видел таких матчей, где транжирили столько опаснейших моментов. Результат по игре, но вот счет точно мог быть больше. П.С. С выходом Де Йонга и Педри мяч задвигался по полю. Все эти Кессье, Роберты и прочий металлолом - не уровень Барсы. Увы. Пора избавляться от балласта, если хотим зажигать в еврокубках.
Эти дровосеки за полчаса столько раз пытались обломать ноги Педри, что хотелось их самих просто разрубить раз и навсегда...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ Granero-24
Детский сад...
обычные шуточки в адрес Реала, полегче😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadios Avgitidis
Ответ Burel
Самый объективный и непредвзятый рейтинг клубов Мадрида: 1. Атлетико 2. Райо 3. Хетафе 4. Реал
да,ладно... это уже перебор..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ Андрей Хенто
Если Атлетико хотел сыграть беззубо, то Диего прав, у них действительно это получилось. Очень слабая игра, при более удачном стечении обстоятельств, Барселона должна была побеждать с более крупным счетом.
Атлетико мог победить - шансы у них были и очень не плохие .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Андрей Хенто
Если Атлетико хотел сыграть беззубо, то Диего прав, у них действительно это получилось. Очень слабая игра, при более удачном стечении обстоятельств, Барселона должна была побеждать с более крупным счетом.
Атлетико сыграл очень зубасто. Не знаю, один ли и тот же матч мы смотрели
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ Мадрид наказывает!
Зато из ЛЧ он красиво выбрасывал клуб режима))
Я помню матчи Атлетико лиги чемпионов против Реала !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Симеоне как настоящий мужик признал и принял поражение своей команды, респект!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FanRocstar
На этом спасибо, но грязную игру Атлетико,Барса не забудет,а то только одни жёлтые (Перес как всегда купил)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*Eddard*
Спасибо мастеру на добром слове. Атлетико ведь сыграл хорошо. Сложно сказать, что случилось с Савичем, но за вычетом его провала, команда показала класс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий