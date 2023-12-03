Игнашевич о 0:0 с «Факелом»: «Результат удовлетворительный, исходя из того, что на этом поле невозможно было играть в футбол»

Сергей Игнашевич оценил ничью с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Результат удовлетворительный, в особенности исходя из того, что на этом поле невозможно было играть в футбол. Мяч не катится и практически не отскакивал от земли. На первый план вышли другие качества игроков, которые у нас сегодня оказались на высоте.

Поздравляю ребят с хорошей игрой в таких условиях», – сказал главный тренер «Балтики».