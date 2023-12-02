Ташуев про 0:0 с «Балтикой»: «Поле не позволило показать наработанное. Все, что «Факел» готовил, сошло на нет»

Теги премьер-лига Россия Балтика Сергей Ташуев Факел Центральный стадион профсоюзов Матч ТВ Футбол

Сергей Ташуев остался недоволен качеством поля в матче с «Балтикой».

В субботу «Факел» дома сыграл вничью с «Балтикой» – 0:0. В пятницу весь день в Воронеже шел снег.

«20 очков есть, неплохой результат. Четыре дня мы тренировались на искусственном поле и готовились к другому футболу.

Задача была проводить позиционные атаки, чтобы расшатать оборону соперника. «Балтика» играет «3+2» в обороне. Надеялись, что поле будет получше, но все, что мы готовили, сошло на нет. Задача была доставить мяч до штрафной, а там что‑то пытаться сделать.

Мы оказывали больше давления. Не хватило агрессии. Не свойственная погода для нашего футбола. Поле не позволило показать, что нарабатывали на искусственном и хорошем газоне. Но я доволен ребятами. Они до конца старались и бились. Команда целостно работала.

На такое поле выходить ребятам со скамейки сложно. Мы могли потерять структуру. Необычно для чемпионата России, что ни одной замены не сделали. Ребятам сказал, что такая ситуация, мы на вас надеемся, но так сложилось сегодня. Боевая ничья. Дальше будем готовиться к «Динамо», – сказал главный тренер «Факела». 

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6 комментариев
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Почти все тренеры когда недовольны результатом переводят стрелки с себя, любимого, на поле. Оно, поле, бессловесное, всë вытерпит, возражать и оправдываться не будет. Очень удобно.
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Так поле и для Балтики было тем же.
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Для Балтики что поле дома со Спартаком что сейчас в Воронеже тоже не позволило играть на максимуме с высоким прессингом. В таких условиях, если нет серьёзного перевеса в классе у одной из команд, россыпи моментов и изящества комбинационного футбола не жди.
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У вас же раньше поле не мешало, что случилось-то?
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дома же играли, не знали каое у вас поле что ли
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Ответ bevooch
Так поле и для Балтики было тем же.
Ну так и они вряд ли показали свои наработки, откровенно говоря
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