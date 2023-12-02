Ташуев про 0:0 с «Балтикой»: «Поле не позволило показать наработанное. Все, что «Факел» готовил, сошло на нет»

Сергей Ташуев остался недоволен качеством поля в матче с «Балтикой».

В субботу «Факел» дома сыграл вничью с «Балтикой» – 0:0. В пятницу весь день в Воронеже шел снег.

«20 очков есть, неплохой результат. Четыре дня мы тренировались на искусственном поле и готовились к другому футболу.

Задача была проводить позиционные атаки, чтобы расшатать оборону соперника. «Балтика» играет «3+2» в обороне. Надеялись, что поле будет получше, но все, что мы готовили, сошло на нет. Задача была доставить мяч до штрафной, а там что‑то пытаться сделать.

Мы оказывали больше давления. Не хватило агрессии. Не свойственная погода для нашего футбола. Поле не позволило показать, что нарабатывали на искусственном и хорошем газоне. Но я доволен ребятами. Они до конца старались и бились. Команда целостно работала.

На такое поле выходить ребятам со скамейки сложно. Мы могли потерять структуру. Необычно для чемпионата России, что ни одной замены не сделали. Ребятам сказал, что такая ситуация, мы на вас надеемся, но так сложилось сегодня. Боевая ничья. Дальше будем готовиться к «Динамо», – сказал главный тренер «Факела».

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