Колосков о словах Фонсеки: «Чушь. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире полоумных, выступающих с запретами по отношению к российскому спорту?»

Теги Лилль Чемпионат Украины по футболу высшая лига Португалия премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Паулу Фонсека Политика Р-Спорт Футбол

Вячеслав Колосков назвал призыв Паулу Фонсеки о прекращении сделок с РПЛ чушью.

Ранее экс-тренер «Шахтера» призвал португальские клубы не вести дела с российскими из-за ситуации на Украине.

«Его слова не надо никак оценивать. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности?

Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания», – заявил почетный президент РФС.

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10 комментариев

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Anthony Wrynn
мужик выразил свое мнение личное, а тему зафорсили как будто из УЕФА выгнали
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ro44an.siz
У Пашки просто квартира в Донецке пропала, вот и бесится
+4
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botev
позвольте, почему чушь?
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Anthony Wrynn
Ответ Uriy walmart
Он не мнение выразил, а обратился к своим бывшим клубам
ну и? обратился. Дальше что?
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Leonid73
Естественный процесс «шизофренизации», «гашезации» и «фонсекизации» маргинальных и малообразованных кадров в известной спортивной среде.
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Злобный Конь
Колосок,это для тебя мнение частного лица - чушь.
В Европе по-другому.
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Uriy walmart
Ответ Anthony Wrynn
мужик выразил свое мнение личное, а тему зафорсили как будто из УЕФА выгнали
Он не мнение выразил, а обратился к своим бывшим клубам
0
0
0
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Uriy walmart
Ответ Anthony Wrynn
ну и? обратился. Дальше что?
И все
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