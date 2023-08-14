Колосков о словах Фонсеки: «Чушь. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире полоумных, выступающих с запретами по отношению к российскому спорту?»

Вячеслав Колосков назвал призыв Паулу Фонсеки о прекращении сделок с РПЛ чушью.

Ранее экс-тренер «Шахтера» призвал португальские клубы не вести дела с российскими из-за ситуации на .

«Его слова не надо никак оценивать. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности?

Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания», – заявил почетный президент РФС.

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