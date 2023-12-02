Паоло Мальдини: «Владельцы «Милана» попросили у меня план победы в ЛЧ. Я подготовил его, но меня уволили»

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Джерри Кардинале Футбол

Паоло Мальдини вспомнил, как написал план победы в Лиге чемпионов для «Милана».

В начале июня владелец клуба Джерри Кардинале уволил Мальдини с поста технического директора «Милана», а вместе с ним и спортивного директора Фредерика Массару.

«Владельцы «Милана» попросили у меня план победы в Лиге чемпионов. Я подготовил его, но они так и не ответили, поскольку Кардинале уже решил меня уволить», – сказал Мальдини.

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8 комментариев
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пресс качат
бегит
турник
анжуманя
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видать конспект с интернета скачал
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Видимо сумма на нем владельцев не устроила :)
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Ну, что это за заголовок такой? "Мальдини уволили за то, что подогнал владельцам плохой план" - вот как надо!
+8
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У плана должно было быть красивое название,
а его не было, поэтому Паоло и уволили.
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На рассмотрении должен бы быть план Матерацци))
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что за план то🤣✌️Купите мне топов ?🤣✌️
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