Паоло Мальдини: «Владельцы «Милана» попросили у меня план победы в ЛЧ. Я подготовил его, но меня уволили»

Паоло Мальдини вспомнил, как написал план победы в Лиге чемпионов для «Милана».

В начале июня владелец клуба Джерри Кардинале уволил Мальдини с поста технического директора «Милана», а вместе с ним и спортивного директора .

«Владельцы «Милана» попросили у меня план победы в Лиге чемпионов. Я подготовил его, но они так и не ответили, поскольку Кардинале уже решил меня уволить», – сказал Мальдини.

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