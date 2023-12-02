Паоло Мальдини: «Владельцы «Милана» попросили у меня план победы в ЛЧ. Я подготовил его, но меня уволили»
Паоло Мальдини вспомнил, как написал план победы в Лиге чемпионов для «Милана».
В начале июня владелец клуба Джерри Кардинале уволил Мальдини с поста технического директора «Милана», а вместе с ним и спортивного директора Фредерика Массару.
«Владельцы «Милана» попросили у меня план победы в Лиге чемпионов. Я подготовил его, но они так и не ответили, поскольку Кардинале уже решил меня уволить», – сказал Мальдини.
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а его не было, поэтому Паоло и уволили.