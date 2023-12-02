Мальдини о трансферах: «Часто мы ставим на талант, не зная, как его развивать. «Челси» и «МЮ» – очевидные примеры. Огромные инвестиции и недостаточное управление приводят к плохим результатам»

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Паоло Мальдини высказался о проблеме погони за талантами в футболе.

«После примерно 35 трансферов возник спор по поводу Шарля де Кетеларе. У футболистов в 21 год адаптация не всегда происходит моментально (купленный за 36 млн евро бельгиец не забил ни разу за 40 матчей в миланском клубе, сейчас он играет в аренде в «Аталанте» – Sports.ru).

Любой, кто играл в футбол, знает, что в этом возрасте парни не всегда готовы сделать такой важный скачок. Мальчишек нужно постоянно поддерживать, терпеливо ждать, обнимать, возвращать в игру.

Тот, кто думает, что задача спортивного блока – только осуществлять трансферы, неправ: тренерам, игрокам и персоналу нужна постоянная поддержка.

Часто мы делаем ставку только на талант, не зная, как его развивать. Наиболее очевидные примеры – «Челси» и «Манчестер Юнайтед»: огромные инвестиции в рынок и недостаточное управление приводят к очень плохим результатам.

Талант не всегда получает признание, когда делаешь ставку на потенциал молодых ребят, риск неудачи очень высок.

После всего лишь трех месяцев работы Бобан, Массара и я были вызваны в Лондон владельцами [Elliott] и высшим руководством, практически лишены прав на выполнение нашей работы, потому что Рафаэл ЛеауИсмаэль Беннасер и Тео Эрнандес им не понравились.

А мы знали, что Леау может стать звездой, но ему нужно пройти путь, то же самое относится и к Тео, и к Беннасеру, и ко всем, кто прибыл позже. Мы всегда помним, с чего мы начали», – сказал бывший капитан и технический директор «Милана» Мальдини.

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2 комментария
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Ответ Val Smith
Вроде при нем Доннарума ушёл бесплатно в ПСЖ, Хакан к конкуренту и ещё забыл как зовут, но он ушел в Барсену на лавку. Если их сложить, то неплохие финансы можно было выручить.
Потому что Мальдини принципиально не шел на поводу а агентов. И тут уже надо делать выбор, что тебе важнее: быть принципиальным и сохранить лицо или пойти на уступки, но пополнить казну клуба? Наверное, для Мальдини был важен имидж клуба, но вот американские владельцы Милана заинтересованы прежде всего в деньгах. Не зря сейчас на руководящих должностях в клубе человек, разработавший концепцию манибола.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вроде при нем Доннарума ушёл бесплатно в ПСЖ, Хакан к конкуренту и ещё забыл как зовут, но он ушел в Барсену на лавку. Если их сложить, то неплохие финансы можно было выручить.
0
0
0
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