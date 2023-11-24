Россия – 4-я в топ-10 самых дорогих сборных, которые пропустят Евро-2024. Норвегия – на 1-м месте (Transfermarkt)

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Сборная России вошла в список самых дорогих команд, которые пропустят на Евро-2024.

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих составов европейских сборных, которые не сумели обеспечить себе место в финальной части чемпионата Европы. Сборная России, которая была отстранена от международных турниров, заняла 4-е место. 

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Норвегия – 335,4 млн евро;

2. Швеция – 206,9 млн евро;

3. Ирландия – 161,6 млн евро;

4. Россия – 157,3 млн евро;

5. Северная Македония – 54,4 млн евро;

6. Косово – 51,1 млн евро;

7. Черногория – 46,8 млн евро;

8. Болгария – 36,4 млн евро;

9. Армения – 34,6 млн евро;

10. Северная Ирландия – 32,2 млн евро.

Стоит отметить, что состав участников Евро-2024 еще не определен полностью: в марте пройдут стыковые матчи, по итогам которых еще 3 команды получат право принять участие в турнире. 

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7 комментариев

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QWertY
Стоимость Норвегии: Холанд -200 млн, Эдегор -100 млн, остальная команда 35,4 млн
+15
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Andartan
Ирландия дороже России - это интересно
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Кан и Баллак сидят в баре
Сравнили бы по ЗП,вот бы все прифигели 🤣 а так всего лишь составы...Сча на Матч-тв соберут делегацию,где всем подробно пояснят, что минимум полуфинал... всех полупешком обыграли до этой стадии, а дальше чисто лотерея... просто злой запад боится выйти на поле и занижает ценники брилиантовых паспортов российских ногомячистов.
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Wiley Fox
Ценные породы российской древесины

И это при том, что Китай вывозит лес составами ее не переставая
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Dexter Morgan
Ответ QWertY
Стоимость Норвегии: Холанд -200 млн, Эдегор -100 млн, остальная команда 35,4 млн
Собственно, вот и ответ, почему они не на Евро. И вряд ли в ближайшее время туда поедут.
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Writer 1
Ответ Andartan
Ирландия дороже России - это интересно
Сильная молодежь. Форвард Фергюсон и пачка талантов из Чемпионшипа
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