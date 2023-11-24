Россия – 4-я в топ-10 самых дорогих сборных, которые пропустят Евро-2024. Норвегия – на 1-м месте (Transfermarkt)

Сборная России вошла в список самых дорогих команд, которые пропустят на Евро-2024.

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих составов европейских сборных, которые не сумели обеспечить себе место в финальной части чемпионата Европы. , которая была отстранена от международных турниров, заняла 4-е место.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Норвегия – 335,4 млн евро;

2. Швеция – 206,9 млн евро;

3. Ирландия – 161,6 млн евро;

4. Россия – 157,3 млн евро;

5. – 54,4 млн евро;

6. Косово – 51,1 млн евро;

7. Черногория – 46,8 млн евро;

8. Болгария – 36,4 млн евро;

9. Армения – 34,6 млн евро;

10. – 32,2 млн евро.

Стоит отметить, что состав участников еще не определен полностью: в марте пройдут стыковые матчи, по итогам которых еще 3 команды получат право принять участие в турнире.

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