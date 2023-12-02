Рейс Нагельсманна из Мюнхена в Гамбург отменили из-за непогоды. Ему нужно ехать 800 км на машине на жеребьевку Евро-2024
Из-за отмены авиарейса Юлиану Нагельсманну нужно ехать на жеребьевку на машине.
Авиарейс тренера сборной Германии из Мюнхена в Гамбург был отменен из-за непогоды.
Из-за этого Нагельсманну нужно ехать около 800 км на машине, чтобы присутствовать на церемонии и жеребьевке Евро-2024 сегодня вечером.
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