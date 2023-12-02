Рейс Нагельсманна из Мюнхена в Гамбург отменили из-за непогоды. Ему нужно ехать 800 км на машине на жеребьевку Евро-2024

Теги Сборная Германии по футболу происшествия Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Из-за отмены авиарейса Юлиану Нагельсманну нужно ехать на жеребьевку на машине.

Авиарейс тренера сборной Германии из Мюнхена в Гамбург был отменен из-за непогоды.

Из-за этого Нагельсманну нужно ехать около 800 км на машине, чтобы присутствовать на церемонии и жеребьевке Евро-2024 сегодня вечером.

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15 комментариев
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Как известно, в Германии только в двух городах есть аэропорты и ж/д вокзалы, поэтому вылететь/выехать из другого он не сможет – придется все 800 км на машине ехать под песню Татьяны Овсиенко "Дальнобойщик"
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+14
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Спортс а где ветка про жеребьевку?
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А если его там не будет что изменится? Жеребьевка не состоится?
+13
-4
+9
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Представляете, если бы Юлиан попал по пути в приключение в духе фильма «Впритык» (англ. Due Date) с Робертом Дауни-младшим и Заком Галифианакисом
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Сядет в комфортный минивэн и доедет с планшетом в руках. Не пропадёт.
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Ответ Peter Parker
Представляете, если бы Юлиан попал по пути в приключение в духе фильма «Впритык» (англ. Due Date) с Робертом Дауни-младшим и Заком Галифианакисом
Добраться в Гамбург самолётом, поездом, машиной
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пусть через Зум выйдет
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На машине? Он поедет на лошадях Мюллера. Сани даст Маттеус.
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Ответ Азамат
Спортс а где ветка про жеребьевку?
Они там уже второй день празднуют юбилей свой. Про жеребьевку забыли
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Нормально. Как из Сургута в Тюмень
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Ответ Ебздрогыч
А если его там не будет что изменится? Жеребьевка не состоится?
аналогичный вопрос возник
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Ответ hitdinamit
Нормально. Как из Сургута в Тюмень
Из Москвы в СПБ. Почти. Там 700 км.
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