Рейс Нагельсманна из Мюнхена в Гамбург отменили из-за непогоды. Ему нужно ехать 800 км на машине на жеребьевку Евро-2024

Из-за отмены авиарейса Юлиану Нагельсманну нужно ехать на жеребьевку на машине.

Авиарейс тренера сборной Германии из Мюнхена в Гамбург был отменен из-за непогоды.

Из-за этого Нагельсманну нужно ехать около 800 км на машине, чтобы присутствовать на церемонии и жеребьевке Евро-2024 сегодня вечером.

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