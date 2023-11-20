Актер Том Фелтон будет болеть за сборную Казахстана в матче со Словенией

Теги сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу Лига наций УЕФА Sports.ru - Казахстан Том Фелтон Спорт Казахстана

Голливудский актер Том Фелтон будет поддерживать сборную Казахстана по футболу в матче квалификации Евро-2024 со Словенией.

Исполнитель роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере» находится в Астане на съемках научно-фантастического фильма, а в Федерации футбола страны рассказали, как актер примерил футболку сборной.

«Драко с нами! Звезда Голливуда Том Фелтон пришел в гости в Казахстанскую федерацию футбола.

Известный актер посетил Дом футбола и музей, а в сегодняшней игре будет поддерживать национальную сборную», – сообщает пресс-служба КФФ.

Напомним, сборная Казахстана проведет в Словении решающий матч за право выступить на Евро-2024. Игра начнется сегодня в ночь с 20 на 21 ноября в 01:45 по времени Астаны.

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1 комментарий

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Cruel Snake
Малфой здесь!
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