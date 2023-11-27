Меньян с температурой 39 градусов сыграл на ноль с «Фиорентиной». Вратарь «Милана» почувствовал себя плохо во 2-м тайме, но продолжил игру

Теги Милан Фиорентина Сборная Франции по футболу серия А Италия Майк Меньян Здоровье Футбол

Майк Меньян играл против «Фиорентины» с повышенной температурой.

В субботу «Милан» обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Серии А.

Как передает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera, Меньян вышел на матч с «Фиорентиной» с температурой около 39 градусов – у голкипера сборной Франции был грипп.

Во втором тайме Меньян пролежал на газоне около минуты, однако затем продолжил игру и в концовке матча совершил сэйв после удара Роландо Мандрагоры.

Всего за игру Майк сделал 4 сэйва.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ T622222
Кто мог выпустить игрока с температурой при которой уже амбуланс вызывают!?
Амбуланс? Я вижу вы фром Ингланд
+96
-4
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Совсем недавно был ковид, а теперь всем на все пофиг? В подтрибунке он рядом с соперниками и своими, на всяких угловых и т.д. От него спокойно могли заразиться и другие игроки. Типа на это всем пофиг?
+89
-6
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Не умаляя заслуг Меньяна отмечу, что бывает при высокой температуре чувствуешь себя просто прекрасно и кроме того, что горишь, по прежнему выполняешь работу. Зато бывает при невысокой температуре, даже голову повернуть не можешь лёжа на диване.
+58
0
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Кто мог выпустить игрока с температурой при которой уже амбуланс вызывают!?
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старина Шимус
Ответ T622222
Кто мог выпустить игрока с температурой при которой уже амбуланс вызывают!?
Его designs могут носить любого возраста, любого shape и size, height. И он timeless. Я его вещи… Я помню первый suit, когда мне было 18 лет. Мой job interview suit
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Владислав Овчинников
скажу по секрету, температура может подняться не только из-за вируса
скажу по секрету

Как передает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera, Меньян вышел на матч с «Фиорентиной» с температурой около 39 градусов – у голкипера сборной Франции был грипп.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Туаев
Жиру же есть в конце концов...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
97 недостаточно
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пожелаем здоровья вратарю сборной Армении 👍
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Овчинников
Ответ Тухель
Совсем недавно был ковид, а теперь всем на все пофиг? В подтрибунке он рядом с соперниками и своими, на всяких угловых и т.д. От него спокойно могли заразиться и другие игроки. Типа на это всем пофиг?
скажу по секрету, температура может подняться не только из-за вируса
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
паувэр данкер
Ответ Старина Шимус
Его designs могут носить любого возраста, любого shape и size, height. И он timeless. Я его вещи… Я помню первый suit, когда мне было 18 лет. Мой job interview suit
тупо по фактам разъе. ал
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
В конце 39 градусной головой вытащил мертвый мяч
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valik Slovo
Ответ Cristiano Ronaldo
Не умаляя заслуг Меньяна отмечу, что бывает при высокой температуре чувствуешь себя просто прекрасно и кроме того, что горишь, по прежнему выполняешь работу. Зато бывает при невысокой температуре, даже голову повернуть не можешь лёжа на диване.
ему нужно было маску одеть, что бы не заразить своих))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Ответ Тухель
скажу по секрету Как передает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera, Меньян вышел на матч с «Фиорентиной» с температурой около 39 градусов – у голкипера сборной Франции был грипп.
Уделал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Туаев
Какой же никакущий у него дублёр, что так мучали человека!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
39. Как допустили?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Вопросы к штабу. Если обойдется хорошо, но могут быть серьезные осложнения перед матчем в ЛЧ. И в таких условиях Меньян вытащил игру, сейв в концовке чумовой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Best 20
39+
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
Ответ T622222
Кто мог выпустить игрока с температурой при которой уже амбуланс вызывают!?
ШО ВЫЗЫВАЮТ, СОРРИ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ заблокированному пользователю
Амбуланс? Я вижу вы фром Ингланд
Так все зависит от города даже в России. Условно я вырос в Подмосковье, а сейчас живу в Москве. И вот в Москве Скорая, а в Подмосковье, где 2 машины на тыс 60, притом которые размазаны достаточно на большую территорию, то там амбуланс, потому что это скорой не назовешь. А бывают намного хуже города в этом плане.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марио 9
Молодец
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ящик пива
И зачем это? Чтобы потом на месяц улетел минимум? Чтобы с сердцем были проблемы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
39 градусов по фаренгейту?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Красава! Но лучше так не рисковать, чтобы не было осложнений.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Хасанов
Бабки дороже здоровья.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
ну,это ХАРАКТЕР 💪
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
высокая температура не помешала Меньяну сделать сэйв лицом, в концовке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий