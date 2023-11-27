Меньян с температурой 39 градусов сыграл на ноль с «Фиорентиной». Вратарь «Милана» почувствовал себя плохо во 2-м тайме, но продолжил игру

Майк Меньян играл против «Фиорентины» с повышенной температурой.

В субботу « » обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Серии А.

Как передает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera, вышел на матч с «Фиорентиной» с температурой около 39 градусов – у голкипера сборной Франции был грипп.

Во втором тайме Меньян пролежал на газоне около минуты, однако затем продолжил игру и в концовке матча совершил сэйв после удара Роландо Мандрагоры.

Всего за игру Майк сделал 4 сэйва.

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