Меньян с температурой 39 градусов сыграл на ноль с «Фиорентиной». Вратарь «Милана» почувствовал себя плохо во 2-м тайме, но продолжил игру
Майк Меньян играл против «Фиорентины» с повышенной температурой.
В субботу «Милан» обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Серии А.
Как передает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera, Меньян вышел на матч с «Фиорентиной» с температурой около 39 градусов – у голкипера сборной Франции был грипп.
Во втором тайме Меньян пролежал на газоне около минуты, однако затем продолжил игру и в концовке матча совершил сэйв после удара Роландо Мандрагоры.
Всего за игру Майк сделал 4 сэйва.
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Как передает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera, Меньян вышел на матч с «Фиорентиной» с температурой около 39 градусов – у голкипера сборной Франции был грипп.