«Ливерпуль» с разницей в 2+ гола выиграл все 10 домашних матчей сезона. В Англии лишь у «Вулвс»-1938/39 была более длинная серия
«Ливерпуль» выиграл все матчи на «Энфилде» в этом сезоне.
Команда Юргена Клоппа вчера разгромила ЛАСК (4:0) в Лиге Европы.
Теперь у мерсисайдцев 10 побед на своем поле с начала сезона, каждая – с разницей как минимум в два гола. Учитываются как АПЛ, так и иные турниры.
Среди участников высшей лиги Англии выиграть дома как минимум 10 раз подряд с разницей в 2+ гола на любом этапе сезона удавалось только «Вулверхэмптону»-1938/39. У «волков» было 12 побед с декабря 1938 года по апрель 1939 года.
В следующий раз «Ливерпуль» сыграет дома 3 декабря – против «Фулхэма» в чемпионате.
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