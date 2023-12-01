«Ливерпуль» с разницей в 2+ гола выиграл все 10 домашних матчей сезона. В Англии лишь у «Вулвс»-1938/39 была более длинная серия

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Вулверхэмптон ЛАСК Футбол

«Ливерпуль» выиграл все матчи на «Энфилде» в этом сезоне.

Команда Юргена Клоппа вчера разгромила ЛАСК (4:0) в Лиге Европы.

Теперь у мерсисайдцев 10 побед на своем поле с начала сезона, каждая – с разницей как минимум в два гола. Учитываются как АПЛ, так и иные турниры.

Среди участников высшей лиги Англии выиграть дома как минимум 10 раз подряд с разницей в 2+ гола на любом этапе сезона удавалось только «Вулверхэмптону»-1938/39. У «волков» было 12 побед с декабря 1938 года по апрель 1939 года.

В следующий раз «Ливерпуль» сыграет дома 3 декабря – против «Фулхэма» в чемпионате.

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6 комментариев
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Ответ TravenS
какой только мусорной статистики не существует) вот в чём изюмина подобного достижения? ладно бы все подряд матчи...
Изюмина в том, что стабильно всех выносят дома.
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Ответ TravenS
какой только мусорной статистики не существует) вот в чём изюмина подобного достижения? ладно бы все подряд матчи...
как минимум в том, что 84 года это никому не удавалось сделать. А крутых команд за это время было очень много.
+2
-2
0
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