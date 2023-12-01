«Ливерпуль» с разницей в 2+ гола выиграл все 10 домашних матчей сезона. В Англии лишь у «Вулвс»-1938/39 была более длинная серия

«Ливерпуль» выиграл все матчи на «Энфилде» в этом сезоне.

Команда Юргена Клоппа вчера разгромила (4:0) в .

Теперь у мерсисайдцев 10 побед на своем поле с начала сезона, каждая – с разницей как минимум в два гола. Учитываются как , так и иные турниры.

Среди участников высшей лиги Англии выиграть дома как минимум 10 раз подряд с разницей в 2+ гола на любом этапе сезона удавалось только « »-1938/39. У «волков» было 12 побед с декабря 1938 года по апрель 1939 года.

В следующий раз « » сыграет дома 3 декабря – против «Фулхэма» в чемпионате.

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