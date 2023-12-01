Клопп о победе над ЛАСК и выходе в 1/8 ЛЕ: «4:0 – фантастика, но «Ливерпуль» должен был заканчивать этот матч еще до перерыва. Хорошо, что мы не обязаны побеждать в последнем туре»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над ЛАСК.

Английская команда одержала победу со счетом 4:0 в 5-м туре группового этапа и гарантировала себе место в 1/8 финала.

«Было много хорошего, а кое-что мне не слишком понравилось. Мы постоянно говорим об этом, нам все еще нужно расти и развиваться. Был хороший футбол, но эту игру следовало закончить еще до перерыва. Если ты ведешь и владеешь преимуществом, то убей интригу. Мы этого не сделали. При счете 2:0 и 3:0 мы внесли коррективы. Это фантастика – выиграть со счетом 4:0».

О сухом матче

«Это очень хорошо. В обороне, я должен сказать, мы были очень сильны. Мы были сплочены, и это очень важно. Мы были действительно хороши во многих моментах, но потом сбились с ритма».

О первом месте в группе

«Хорошо. С «Юнионом» будет важная игра в последнем туре, поэтому мы поедем туда и будем играть, чтобы победить, но хорошо, что мы не обязаны побеждать. Это соревнование ненадолго заканчивается, но в январе начинается другое», – сказал .

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