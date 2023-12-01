«Арсенал» и Томиясу, вероятно, продлят контракт

« » ведет переговоры с защитником о новом контракте.

Лондонцы сделали предложение 25-летнему игроку сборной Японии. Ожидается, что стороны придут к соглашению.

Действующий договор Томиясу с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года, при этом у клуба есть опция продления еще на один сезон.

В 11 матчах сезона на счету защитника один гол.

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