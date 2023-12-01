«Арсенал» и Томиясу, вероятно, продлят контракт

Теги премьер-лига Англия Арсенал Такехиро Томиясу Футбол

«Арсенал» ведет переговоры с защитником Такехиро Томиясу о новом контракте.

Лондонцы сделали предложение 25-летнему игроку сборной Японии. Ожидается, что стороны придут к соглашению.

Действующий договор Томиясу с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года, при этом у клуба есть опция продления еще на один сезон.

В 11 матчах сезона АПЛ на счету защитника один гол.

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13 комментариев
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Томиясу сильно прибавил и заслуживает продление!
Уайт, Зинченко, Томиясу, Тимбер (надеюсь, что после крестов будет качественно играть). На крайний случай может Кивер на фланге сыграть. Выздоровеет Парти, будет усиление.
Нужно зимой купить нападающего Осимхена и можно продолжать борьбу не сбавляя оборотов! Хотелось бы именно Осимхена видеть в Арсенале - он топ. Может не стоило Балогуна отпускать.
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Японец, как хорошее вино, становится только лучше.
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Отлиная новость, такой универсал будет нужен Артете по ходу сезона как воздух.
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Ответ Ashan Sorokin
Конечно надо продлевать то как играет и ведёт себя Зинченко не уровень топ клуба
а как по твоему играет Зинченко?)))
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Я бы не простил Арсенал если бы упустили 25 летнего игрока который одинаково хорошо играет на всех позициях в защите и который прибавляет каждый сезон
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определённо надо продлевать
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Ответ Алексей Фирстов
Томиясу сильно прибавил и заслуживает продление! Уайт, Зинченко, Томиясу, Тимбер (надеюсь, что после крестов будет качественно играть). На крайний случай может Кивер на фланге сыграть. Выздоровеет Парти, будет усиление. Нужно зимой купить нападающего Осимхена и можно продолжать борьбу не сбавляя оборотов! Хотелось бы именно Осимхена видеть в Арсенале - он топ. Может не стоило Балогуна отпускать.
Парти уже пора в Аравию или в Юве напр.. Похоже он сам не против этого, уже в зиме. Вопрос в том смогут-ли Арсенал заменить его в зиме, серьезный вариант с Дугласам Луисам там появилась, но АВ будет просить где то >50млн как минимум )))
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Ответ Алексей Фирстов
Томиясу сильно прибавил и заслуживает продление! Уайт, Зинченко, Томиясу, Тимбер (надеюсь, что после крестов будет качественно играть). На крайний случай может Кивер на фланге сыграть. Выздоровеет Парти, будет усиление. Нужно зимой купить нападающего Осимхена и можно продолжать борьбу не сбавляя оборотов! Хотелось бы именно Осимхена видеть в Арсенале - он топ. Может не стоило Балогуна отпускать.
Балогун не лучше Эдди. В прошлом сезоне феерил во Франции. Сейчас уже не очень
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Ответ Ashan Sorokin
Конечно надо продлевать то как играет и ведёт себя Зинченко не уровень топ клуба
Обоснования будут или так, лишь бы сказать глупость?
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Ответ Mykytka
Обоснования будут или так, лишь бы сказать глупость?
Теряет позицию слишком отвлекается в нападение ,плюс проигрывает в борьбе один в один
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Ответ Ashan Sorokin
Теряет позицию слишком отвлекается в нападение ,плюс проигрывает в борьбе один в один
Обороняться относительно прошлого сезона он стал лучше, но это правда не самая сильная его сторона.
А вот в постановке игры и проникающих передач он один из лучших в АПЛ(не самый, но один из).
У команда такой стиль игры, понятно что в условном Эвертоне важнее уметь обороняться, грызть (как Миколенко).
Но в Арсенале фланговые защитники играют более современную роль.
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Ответ Mykytka
Обороняться относительно прошлого сезона он стал лучше, но это правда не самая сильная его сторона. А вот в постановке игры и проникающих передач он один из лучших в АПЛ(не самый, но один из). У команда такой стиль игры, понятно что в условном Эвертоне важнее уметь обороняться, грызть (как Миколенко). Но в Арсенале фланговые защитники играют более современную роль.
Его уровень игры в атаках я не оспариваю но это компонент хорош как раз против команд которые идут после 6 ки а в ЛЧ дальше не будет команд сопоставимых Севильи и Ланса , ещё в его минус могу отнести его выносливость и здоровье в последние два года очень много травм ,что касается миколенко да он боец и я рад что он удачно вырвался от Суркиса ещё и в АПЛ ,спасибо усманову наверное )но уровень его футбола признаться честно намного проще чем у того же Зинченко
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