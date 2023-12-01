«Арсенал» и Томиясу, вероятно, продлят контракт
«Арсенал» ведет переговоры с защитником Такехиро Томиясу о новом контракте.
Лондонцы сделали предложение 25-летнему игроку сборной Японии. Ожидается, что стороны придут к соглашению.
Действующий договор Томиясу с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года, при этом у клуба есть опция продления еще на один сезон.
В 11 матчах сезона АПЛ на счету защитника один гол.
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Уайт, Зинченко, Томиясу, Тимбер (надеюсь, что после крестов будет качественно играть). На крайний случай может Кивер на фланге сыграть. Выздоровеет Парти, будет усиление.
Нужно зимой купить нападающего Осимхена и можно продолжать борьбу не сбавляя оборотов! Хотелось бы именно Осимхена видеть в Арсенале - он топ. Может не стоило Балогуна отпускать.
А вот в постановке игры и проникающих передач он один из лучших в АПЛ(не самый, но один из).
У команда такой стиль игры, понятно что в условном Эвертоне важнее уметь обороняться, грызть (как Миколенко).
Но в Арсенале фланговые защитники играют более современную роль.