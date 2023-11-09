Артета о 2:0 с «Севильей»: «Арсенал» проявил агрессию и целеустремленность. Мы допустили только один удар – на 97-й минуте»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Севилья Лига чемпионов УЕФА Арсенал Такехиро Томиясу Букайо Сака Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Севильей».

Лондонская команда выиграла матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Конечно, я очень доволен игрой команды. Она проявила агрессию и целеустремленность. Даже когда мы теряли мяч, мы играли невероятно хорошо, возвращая его. В еврокубках трудно контролировать его так, как это делали мы.

Вот почему мы выиграли. Если позволять им [«Севилье»] действовать на твоей половине поля, они становятся опасной командой. Мы допустили только один удар – на 97-й минуте.

Такехиро Томиясу что-то почувствовал, поэтому мы не хотели рисковать. У Букайо Сака ушиб.

Я был доволен тем, как мы играли с «Ньюкаслом», так что на этот раз речь шла скорее о победе. Я очень рад», – сказал Артета.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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4 комментария

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Просто Я
Ответ заблокированному пользователю
Конечно Артета доволен, в конце сезона все равно без трофеев останутся, а так хоть в ЛЧ выиграли несколько матчей
только не человеку с таким ником что-то писать про Арсенал) Ну и да, немного напрягись, трофей в этом сезоне уже есть
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фк кабинет
Севильи с такой игрой ЛЕ не выиграет)
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gninnur esrever*
Безупречный матч сегодня.
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