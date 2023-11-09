Артета о 2:0 с «Севильей»: «Арсенал» проявил агрессию и целеустремленность. Мы допустили только один удар – на 97-й минуте»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Севильей».

Лондонская команда выиграла матч 4-го тура группового этапа со счетом 2:0.

«Конечно, я очень доволен игрой команды. Она проявила агрессию и целеустремленность. Даже когда мы теряли мяч, мы играли невероятно хорошо, возвращая его. В еврокубках трудно контролировать его так, как это делали мы.

Вот почему мы выиграли. Если позволять им [«Севилье»] действовать на твоей половине поля, они становятся опасной командой. Мы допустили только один удар – на 97-й минуте.

что-то почувствовал, поэтому мы не хотели рисковать. У Букайо Сака ушиб.

Я был доволен тем, как мы играли с «Ньюкаслом», так что на этот раз речь шла скорее о победе. Я очень рад», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!