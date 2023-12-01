Олег Романцев: «Если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50»

Олег Романцев высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в «Зенит».

– Недавно Сергей Семак заявил: российский игрок обойдется « » в три-четыре раза дороже, чем иностранец аналогичного уровня. Не кажется ли вам, что это просто спекуляция на футболистах с российским паспортом, которую порождает лимит на легионеров?

— Признаюсь, прежде никогда об этом не слышал, хотя повода не верить Сергею Богдановичу у меня нет. И скорее это попахивает не спекуляцией, а одним из вариантов коррупции.

Мне вспоминаются рассказы Дасаева, Родионова, Онопко — о том, как тяжело приходилось им за границей, где попасть в состав можно было, если ты доказал, что на голову сильнее местных. У нас же при всех равных в споре россиянина с легионером предпочтение часто отдают иностранцу, потому что за него заплачены большие деньги.

Что касается задирания цен на молодые таланты, то не исключаю, что это вариант, который может помочь сохранить у себя перспективного парня. Тогда это плохо. Возможно, говоря об этом, Семак имел в виду интерес к форварду « » , который почему-то не всегда попадал там в состав. А в «Зените» в нем видят игрока, который не только усилит команду, но еще и выйдет на новый уровень. Для этого есть все данные.

И если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50. А пока все повисло в воздухе, – сказал экс-тренер «Спартака».

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