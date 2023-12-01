Олег Романцев: «Если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Олег Романцев Константин Тюкавин Футбол

Олег Романцев высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в «Зенит».

– Недавно Сергей Семак заявил: российский игрок обойдется «Зениту» в три-четыре раза дороже, чем иностранец аналогичного уровня. Не кажется ли вам, что это просто спекуляция на футболистах с российским паспортом, которую порождает лимит на легионеров?

— Признаюсь, прежде никогда об этом не слышал, хотя повода не верить Сергею Богдановичу у меня нет. И скорее это попахивает не спекуляцией, а одним из вариантов коррупции.

Мне вспоминаются рассказы Дасаева, Родионова, Онопко — о том, как тяжело приходилось им за границей, где попасть в состав можно было, если ты доказал, что на голову сильнее местных. У нас же при всех равных в споре россиянина с легионером предпочтение часто отдают иностранцу, потому что за него заплачены большие деньги.

Что касается задирания цен на молодые таланты, то не исключаю, что это вариант, который может помочь сохранить у себя перспективного парня. Тогда это плохо. Возможно, говоря об этом, Семак имел в виду интерес к форварду «Динамо» Тюкавину, который почему-то не всегда попадал там в состав. А в «Зените» в нем видят игрока, который не только усилит команду, но еще и выйдет на новый уровень. Для этого есть все данные.

И если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50. А пока все повисло в воздухе, – сказал экс-тренер «Спартака».

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56 комментариев
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нет ни еврокубков, ни международных матчей....откуда возьмётся 50 млн.(если это конечно не в рублях), к сожалению Олег Иванович опять потерял ощущение реальности
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Как болельщик Зенита считаю,что ему лучше ехать в Европу если есть предложения.
+52
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Если Тюкавин будет через несколько лет стоить 50 миллионов, то у нас пачка яиц будет от 1000 рублей идти, инфляция
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Ответ Roman Popov
нет ни еврокубков, ни международных матчей....откуда возьмётся 50 млн.(если это конечно не в рублях), к сожалению Олег Иванович опять потерял ощущение реальности
После первого года Малкома много было тех, кто был уверен в том, что он будет через пару лет стоить 50млн$? Не смотря на то, что игрок сам сильно постарался исправиться, но нужно сказать прямо: во многом это заслуга именно ’’Зенита’’ и конкретно его ’’тренера-физрука’’, как его многие видят.
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Ответ Дмитрий9779
Как болельщик Зенита считаю,что ему лучше ехать в Европу если есть предложения.
Слабо верится, что он там будет востребован на данный момент
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Ответ ZenitFan
как болельщик Зенита, добавлю - в Зените ему не место.
Поддерживаю. Зачем Зениту лавочник, если есть Кассьерра, Сергеев, Изидор, зарплату ему платить?
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Ответ Roman Popov
нет ни еврокубков, ни международных матчей....откуда возьмётся 50 млн.(если это конечно не в рублях), к сожалению Олег Иванович опять потерял ощущение реальности
ты что не следишь за тем как рубль растет перед выборами - через год один к одному будет )))
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Ответ Дмитрий9779
Как болельщик Зенита считаю,что ему лучше ехать в Европу если есть предложения.
как болельщик Зенита, добавлю - в Зените ему не место.
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Руки проч грязьпромовские, продлим контракт потом продадим в чемп из топ 5. как с Захой сделали и все довольны остались
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Ответ dzenga 1
Сколько из этих 50 миллионов пообещали Романцеву !?
Нисколько, Романцев просто всегда хвалит российских футболистов, добрый человек на пенсии
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Ага, Ташаев уже переходил в Спартак, а еще был Соловьев. Руки прочь от Кости.
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Ответ justbored
Ну так и вы не член совета директоров, наверное. Или..?))
Так я и не впариваю никого ни Зениту, ни другому клубу.
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Прав Романцев. Но здесь его не поймут конечно же)
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Если?
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Ответ justbored
Да уж, Тюкавин совсем у нас на лавке засиделся, нелюбим и неценим. Кому-то там прибавка к пенсии от Газпрома приходит похоже ))
Зенит и тем более Газпром ничего о Тюкавине не говорит! Это спартаковцы хотят его там видеть.
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Ответ justbored
Я думаю, менеджменту Зенита крайне сложно что-то "впарить" при отсутствии желания. Дай-то бог, чтобы его не было.
А разве я не то же самое сказала в своем первом посте? 🤤 смешно, сначала спорите со мной, а потом соглашаетесь.
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Ответ Эндрю81
После первого года Малкома много было тех, кто был уверен в том, что он будет через пару лет стоить 50млн$? Не смотря на то, что игрок сам сильно постарался исправиться, но нужно сказать прямо: во многом это заслуга именно ’’Зенита’’ и конкретно его ’’тренера-физрука’’, как его многие видят.
ты не сравнивай Малкома и Тюкавина, Малкома как минимум знали в Европе, так что твой пример "ни о чем"
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Ответ Ностальгическое Дерьмо
Если Тюкавин будет через несколько лет стоить 50 миллионов, то у нас пачка яиц будет от 1000 рублей идти, инфляция
а при чем тут инфляция, если цена в долларах?
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Ответ Эндрю81
После первого года Малкома много было тех, кто был уверен в том, что он будет через пару лет стоить 50млн$? Не смотря на то, что игрок сам сильно постарался исправиться, но нужно сказать прямо: во многом это заслуга именно ’’Зенита’’ и конкретно его ’’тренера-физрука’’, как его многие видят.
Так его Зенит купил за 40 млн + 5 млн в качестве бонусов 😄
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Ответ Ностальгическое Дерьмо
Если Тюкавин будет через несколько лет стоить 50 миллионов, то у нас пачка яиц будет от 1000 рублей идти, инфляция
Яйца в пачках продавать начнут? Во дела.
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Ответ Юрген
Яйца в пачках продавать начнут? Во дела.
уже разбитые
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Ответ ArnoNeputevy
Чувствуется, на этот раз Олег Иваныч долгонько пробыл на рыбалке и водочки немало захватил.
А по моему он наоборот, протрезвел, начал адекватно рассуждать.
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Ответ NIK7478
Будешь спорить с Романцевым?! Я бы не советовал. А 50 млн. у.е. возьмутся вот откуда: играя (допустим) в Зените с более классными футболистами, Тюкавин будет иметь гораздо больше моментов, и забивать, соответственно, должен в разы больше! К тому же не забывай, кто такой Романцев, а кто такой ты! Не теряй адекватность. )
У Олега Ивановича и Мукунка хороший
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Ответ Roman Popov
нет ни еврокубков, ни международных матчей....откуда возьмётся 50 млн.(если это конечно не в рублях), к сожалению Олег Иванович опять потерял ощущение реальности
Будешь спорить с Романцевым?! Я бы не советовал. А 50 млн. у.е. возьмутся вот откуда: играя (допустим) в Зените с более классными футболистами, Тюкавин будет иметь гораздо больше моментов, и забивать, соответственно, должен в разы больше! К тому же не забывай, кто такой Романцев, а кто такой ты! Не теряй адекватность. )
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"Такая корова нужна самому...."
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это предложение Зениту купить за 45?
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Стаканыч, закусывай
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Иногда лучше рыбачить, чем говорить. Тем более зимний сезон на носу, пора снасти готовить.
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В Динамо сейчас тоже классные мастера есть, рядом с которыми можно расти в игровом плане.
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А с какой кстати он должен подорожать?)))
забьёт 7 голов эритрейцам и сразу цена поднимется??)))
Олег Иваныч, лучше на рыбалочку идите. А-то такую фигню последнее время несёте.
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Да не нужен Зениту он
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50 миллионов зимбабвийских долларов он будет стоить, что сейчас равно 1,4 млн. рублей. Такую цену и клубы второго дивизиона потянут.
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