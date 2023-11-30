Английские агенты выиграли суд у ФИФА, пытавшейся установить порог комиссионных: «4 лиги из топ-5 теперь свободны от ограничений, осталась Италия»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига бизнес ФИФА агенты Джонатан Барнетт Футбол

ФИФА не удалось отрегулировать доходы английских агентов.

Как передает Daily Mail, альянс посредников, в который вошли CAA Base, Stellar и Wasserman, выиграл суд у Международной федерации футбола, пытавшейся ограничить размер комиссионных. Одним из наиболее активных участников процесса был Джонатан Барнетт.

Ранее в этом году суд Дортмунда принял аналогичное решение, постановив, что немецкие агентства не обязаны следовать новым правилам ФИФА, предполагавшим лицензирование, ограничение выплат, централизованное размещение денег в парижской финансовой организации, запрет на представление интересов нескольких лиц.

Европейская ассоциация футбольных агентов после вынесения решения опубликовала заявление, в котором отметила: «Крупнейший футбольный рынок свободен от FFAR (Регламента деятельности футбольных агентов), и мы видим, что 4 лиги из топ-5 свободны от ограничений ФИФА, не определен только статус Италии, поскольку мы еще ожидаем нового свода правил федерации».

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2 комментария
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Не помешало бы чиновникам ФИФА и получше изучить европейское законодательство и поумерить свою прыть.
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