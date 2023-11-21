FA может пересмотреть дело о предполагаемом нарушении «Тоттенхэмом» и «Портсмутом» правил работы с агентами при трансфере Дефо в 2008-м. За такое раньше снимали очки и отстраняли директоров

Теги Джермейн Дефо Портсмут Харри Реднапп премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Дэниэл Леви Футбольная ассоциация Англии агенты Футбол

«Тоттенхэм», возможно, нарушил правила работы с агентами в 2008 году.

The Times удалось выяснить, что во время закрытого слушания по делу о трансфере Джейрмейна Дефо в «Портсмут» стороны сотрудничали с посредником без лицензии.

В те годы нарушение правил работы с агентами, установленных Футбольной ассоциацией Англии, приводило к тому, что с клубов снимались очки, а руководители отстранялись от футбола. Так было, например, с «Лутоном», лишенным 10 баллов в том же 2008-м. При этом в отношении «Тоттенхэма», Харри Реднаппа (тогда – тренера «Портсмута»), Дэниэла Леви (главы «шпор») никаких мер принято не было.

На арбитражном слушании по делу Дефо было установлено, что Митчелл Томас, бывший игрок «Тоттенхэма» и агент без соответствующей лицензии, был центральной фигурой в этой сделке.

Также выяснилось, что Леви попросил Стюарта Питерса, агента, имеющего лицензию, представлять «Тоттенхэм», но не заключил с ним договор. За посреднические услуги Питерс получил около миллиона фунтов (сам трансфер обошелся «Портсмуту» в 7,5 млн).

Независимая комиссия, которая занималась делом в 2008-м, собрала и передала информацию (включая записи телефонных разговоров) FA, однако та не приняла никаких мер по отношению к возможным нарушителям, потому что не была «уверена, что располагает всеми необходимыми документами».

Теперь же в Футбольной ассоциации Англии в ответ на запрос The Times заявили, что пересмотрят дело, если появятся дополнительные сведения. В «Тоттенхэме» давать комментарии отказались.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly_54
Кто то админ ресурс включил?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ charly_54
Кто то админ ресурс включил?))
Да этот Клопп все никак не уймется!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
издалека копают под самый устойчивый клуб АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Похоже новые владельцы МЮ и в этом сезоне надеюся попасть в ЛЧ, потому и не жалеют денег ни на какие ресурсы. Скоро начнут копаться в делах 50-60 летней давности)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий