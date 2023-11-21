FA может пересмотреть дело о предполагаемом нарушении «Тоттенхэмом» и «Портсмутом» правил работы с агентами при трансфере Дефо в 2008-м. За такое раньше снимали очки и отстраняли директоров
«Тоттенхэм», возможно, нарушил правила работы с агентами в 2008 году.
The Times удалось выяснить, что во время закрытого слушания по делу о трансфере Джейрмейна Дефо в «Портсмут» стороны сотрудничали с посредником без лицензии.
В те годы нарушение правил работы с агентами, установленных Футбольной ассоциацией Англии, приводило к тому, что с клубов снимались очки, а руководители отстранялись от футбола. Так было, например, с «Лутоном», лишенным 10 баллов в том же 2008-м. При этом в отношении «Тоттенхэма», Харри Реднаппа (тогда – тренера «Портсмута»), Дэниэла Леви (главы «шпор») никаких мер принято не было.
На арбитражном слушании по делу Дефо было установлено, что Митчелл Томас, бывший игрок «Тоттенхэма» и агент без соответствующей лицензии, был центральной фигурой в этой сделке.
Также выяснилось, что Леви попросил Стюарта Питерса, агента, имеющего лицензию, представлять «Тоттенхэм», но не заключил с ним договор. За посреднические услуги Питерс получил около миллиона фунтов (сам трансфер обошелся «Портсмуту» в 7,5 млн).
Независимая комиссия, которая занималась делом в 2008-м, собрала и передала информацию (включая записи телефонных разговоров) FA, однако та не приняла никаких мер по отношению к возможным нарушителям, потому что не была «уверена, что располагает всеми необходимыми документами».
Теперь же в Футбольной ассоциации Англии в ответ на запрос The Times заявили, что пересмотрят дело, если появятся дополнительные сведения. В «Тоттенхэме» давать комментарии отказались.
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