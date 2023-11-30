Данило попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Монцей». Защитник не играл 1,5 месяца из-за травмы
Данило готов сыграть с «Монцей» 1 декабря.
Защитник не играл с середины октября из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра, полученной в составе сборной Бразилии.
Теперь же 32-летний футболист попал в заявку на матч 14-го тура Серии А.
В текущем сезоне Данило провел 8 игр в чемпионате Италии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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