Данило попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Монцей». Защитник не играл 1,5 месяца из-за травмы

Теги Ювентус серия А Италия травмы Монца Данило Здоровье Футбол

Данило готов сыграть с «Монцей» 1 декабря.

Защитник не играл с середины октября из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра, полученной в составе сборной Бразилии.

Теперь же 32-летний футболист попал в заявку на матч 14-го тура Серии А.

В текущем сезоне Данило провел 8 игр в чемпионате Италии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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Ответ Дмитрий
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А там уже Ругани в старте обосновался, да так, что голов вообще почти не пропускают.
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