Данило выбыл на 20 дней из-за травмы бедра. Защитник «Юве» пропустит матч с «Миланом»

Защитник «Ювентуса» Данило пропустит около 3 недель из-за травмы.

32-летний футболист получил повреждение во время матча сборной против Венесуэлы (1:1).

Туринский клуб сообщил, что у игрока выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. По информации Джанлуки Ди Марцио, бразилец пропустит около 20 дней. Таким образом, защитник не сможет принять участие в матче с « », который состоится 22 октября.

В текущем сезоне Серии А Данило провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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