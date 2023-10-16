Данило выбыл на 20 дней из-за травмы бедра. Защитник «Юве» пропустит матч с «Миланом»
Защитник «Ювентуса» Данило пропустит около 3 недель из-за травмы.
32-летний футболист получил повреждение во время матча сборной Бразилии против Венесуэлы (1:1).
Туринский клуб сообщил, что у игрока выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. По информации Джанлуки Ди Марцио, бразилец пропустит около 20 дней. Таким образом, защитник не сможет принять участие в матче с «Миланом», который состоится 22 октября.
В текущем сезоне Серии А Данило провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
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Здоровья капитану!