Данило выбыл на 20 дней из-за травмы бедра. Защитник «Юве» пропустит матч с «Миланом»

Теги Милан Ювентус Сборная Бразилии по футболу серия А Италия травмы Данило Футбол

Защитник «Ювентуса» Данило пропустит около 3 недель из-за травмы.

32-летний футболист получил повреждение во время матча сборной Бразилии против Венесуэлы (1:1).

Туринский клуб сообщил, что у игрока выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. По информации Джанлуки Ди Марцио, бразилец пропустит около 20 дней. Таким образом, защитник не сможет принять участие в матче с «Миланом», который состоится 22 октября. 

В текущем сезоне Серии А Данило провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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ya_za_ac_milan
Милану попроще будет. Все таки Данило это большая потеря для Юве.
+4
0
+4
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Bryan
М-да, не вовремя.
Здоровья капитану!
+2
-1
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Эдуард Элверс
Кьеза и Влахович точно не будут играть?
0
0
0
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Kubinec_
Ответ ya_za_ac_milan
Милану попроще будет. Все таки Данило это большая потеря для Юве.
Милану сильно проще будет. Минус Данило, Кьеза, Влахович
+1
-1
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