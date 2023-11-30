У Бензема 14 (10+4) очков в 16 матчах за «Аль-Иттихад». Карим забил «Аль-Халиджу» с пенальти

Карим Бензема забил 10-й гол за «Аль-Иттихад».

Нападающий команды из Джидды реализовал пенальти в игре с « » в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, первый тайм).

проводит 16-й матч в составе « », на его счету 10 голов: 9 в чемпионате Саудовской Аравии и 1 в Кубке страны. Также француз отметился 4 результативными передачами.

Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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