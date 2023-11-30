У Бензема 14 (10+4) очков в 16 матчах за «Аль-Иттихад». Карим забил «Аль-Халиджу» с пенальти

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Аль-Халидж Футбол

Карим Бензема забил 10-й гол за «Аль-Иттихад».

Нападающий команды из Джидды реализовал пенальти в игре с «Аль-Халиджем» в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, первый тайм). 

Бензема проводит 16-й матч в составе «Аль-Иттихада», на его счету 10 голов: 9 в чемпионате Саудовской Аравии и 1 в Кубке страны. Также француз отметился 4 результативными передачами. 

Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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8 комментариев
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все таки своя родина помогает)
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все с пенок
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Не забываем друзья, что голы с пенальти это не голы, не забываем , что в Аравии безумно легко забивать, ну и, естественно не забываем, что криш очень постарел и сдал )
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Ответ Pushka Zotova
Месси нужно предать анафеме уже только за то, что раньше великие как-то стеснялись набивать стату на пенальти, а после смешного рекорда Месси по пенальти, принесшего ему совсем не смешные награды ЧМ-22, уже никто не гнушается подправлять статистику с точки, в норму вещей вошло.
0+0 в плей-офф чм за 20 лет
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Ответ Юсуф Тайсумов
0+0 в плей-офф чм за 20 лет
А я что, не так сказал? До исторического рекорда по пенальти стеснялись
А теперь Холанд, Мбаппе, Бензема - никто не стесняется, "спасибо" Месси
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Ответ Pushka Zotova
Месси нужно предать анафеме уже только за то, что раньше великие как-то стеснялись набивать стату на пенальти, а после смешного рекорда Месси по пенальти, принесшего ему совсем не смешные награды ЧМ-22, уже никто не гнушается подправлять статистику с точки, в норму вещей вошло.
раньшее стеснялись набивать стату с пенок???
Где то заржал "стеснительный" Роналду
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Ответ Pushka Zotova
А я что, не так сказал? До исторического рекорда по пенальти стеснялись А теперь Холанд, Мбаппе, Бензема - никто не стесняется, "спасибо" Месси
спасибо Кристинка ты забыла написать
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