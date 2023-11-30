У Бензема 14 (10+4) очков в 16 матчах за «Аль-Иттихад». Карим забил «Аль-Халиджу» с пенальти
Карим Бензема забил 10-й гол за «Аль-Иттихад».
Нападающий команды из Джидды реализовал пенальти в игре с «Аль-Халиджем» в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, первый тайм).
Бензема проводит 16-й матч в составе «Аль-Иттихада», на его счету 10 голов: 9 в чемпионате Саудовской Аравии и 1 в Кубке страны. Также француз отметился 4 результативными передачами.
Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
А теперь Холанд, Мбаппе, Бензема - никто не стесняется, "спасибо" Месси
Где то заржал "стеснительный" Роналду