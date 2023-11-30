«Бразильцы «Зенита» умеют играть только на идеальных полях при хорошей погоде. Остроты ноль. Победа «Динамо» закономерна». Масалитин о матче Кубка

Валерий Масалитин считает, что «Динамо» заслуженно обыграло «Зенит» (1:0).

«Победа « » закономерна. Конечно, в какой-то мере повезло, но москвичи были ближе к победе.

«Зенит» почти не создавал моменты и не бил в створ. Остроты ноль.

На таком стадионе при имеющихся условиях бразильцы не выглядят хорошо. Бразильцы «Зенита» умеют играть только на идеальных полях при хорошей погоде.

Судейство оценивать не хочется, пусть в этом разбираются эксперты.

«Динамо» вообще в последнее время очень удачно играет с « », – сказал бывший нападающий ЦСКА.

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