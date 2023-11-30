«Бразильцы «Зенита» умеют играть только на идеальных полях при хорошей погоде. Остроты ноль. Победа «Динамо» закономерна». Масалитин о матче Кубка

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Валерий Масалитин Футбол

Валерий Масалитин считает, что «Динамо» заслуженно обыграло «Зенит» (1:0).

«Победа «Динамо» закономерна. Конечно, в какой-то мере повезло, но москвичи были ближе к победе.

«Зенит» почти не создавал моменты и не бил в створ. Остроты ноль.

На таком стадионе при имеющихся условиях бразильцы не выглядят хорошо. Бразильцы «Зенита» умеют играть только на идеальных полях при хорошей погоде.

Судейство оценивать не хочется, пусть в этом разбираются эксперты.

«Динамо» вообще в последнее время очень удачно играет с «Зенитом», – сказал бывший нападающий ЦСКА.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не. Ну как бы поля всегда должны быть идеальными. В футбол же играете. И это значит, что российские игроки только в песке, грязи и под дождем могут хорошо играть?)))
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бразильцы «Зенита» умеют играть только на идеальных полях при хорошей погоде...А почему кто-либо, и не только бразильцы, должны играть на заснеженных огородах. Вроде, деньги большие крутятся в футболе. Ой, извиняюсь, про распилы забыл
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
какое экспертное мнение, судить по одному матчу. до этого видимо Зенит 5 лет подряд на идеальных полях всегда играл, раз всегда чемпионами становились
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сомнительный повод для гордости, честно говоря.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Тёма Тёма
Не. Ну как бы поля всегда должны быть идеальными. В футбол же играете. И это значит, что российские игроки только в песке, грязи и под дождем могут хорошо играть?)))
Если бы, чтобы далеко за примером не ходить, Феномен еще в 90ые показал, что и на наших полях, мастер он и есть мастер
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
надо проводить чемпионат по русскому футболу. все матчи в воронеже))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Динамо идеальное поле для этого времени года. А морозец должен наоборот добавлять скорости кумирам питерских фавел
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На плохих свои должны играть! нечего даром зарплату получать. ;)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да,не всем так везёт,чтобы государство столько денег выделило на поддержку ВТБ,оно ушло в минус,ему дали еще,разрешили построить стадион, на государственные деньги,но за полем следить не научили.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В футбол в принципе на таких играют, дядь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Тёма Тёма
Не. Ну как бы поля всегда должны быть идеальными. В футбол же играете. И это значит, что российские игроки только в песке, грязи и под дождем могут хорошо играть?)))
В снегу еще, как в Калининграде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий