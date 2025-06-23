Фран Гарсия о 3:1 с «Пачукой»: «Эти 3 очка придадут уверенности, «Реал» показал хорошую реакцию. Все не происходит в одночасье, важно доверять процессу»
Фран Гарсия считает, что победа над «Пачукой» придаст «Реалу» уверенности.
Во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира мадридцы выиграли со счетом 3:1.
«Это первые три очка, и они придают нам уверенности в том, что мы продолжим в том же духе. Все началось не лучшим образом, но команда показала хорошую реакцию. Мы продолжим необходимую работу и развитие. Все не происходит в одночасье, плоды дает ежедневная работа.
Я чувствую свободу, раскрепощение. Все, что я могу сделать для команды, полезно как для меня, так и для всех.
Важно продолжать доверять процессу. Ощущения хорошие, и мы должны извлечь несколько положительных моментов», – сказал защитник «Реала» в интервью DAZN.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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