Фран Гарсия о 3:1 с «Пачукой»: «Эти 3 очка придадут уверенности, «Реал» показал хорошую реакцию. Все не происходит в одночасье, важно доверять процессу»

Фран Гарсия считает, что победа над «Пачукой» придаст «Реалу» уверенности.

Во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира мадридцы выиграли со счетом 3:1.

«Это первые три очка, и они придают нам уверенности в том, что мы продолжим в том же духе. Все началось не лучшим образом, но команда показала хорошую реакцию. Мы продолжим необходимую работу и развитие. Все не происходит в одночасье, плоды дает ежедневная работа.

Я чувствую свободу, раскрепощение. Все, что я могу сделать для команды, полезно как для меня, так и для всех.

Важно продолжать доверять процессу. Ощущения хорошие, и мы должны извлечь несколько положительных моментов», – сказал защитник «Реала » в интервью DAZN.