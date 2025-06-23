Защитник «Пачуки» Кабраль о стычке с Рюдигером: «Он намекал на драку жестами, говорил: «Увидимся снаружи». Я просто повторял одно и то же, его товарищи по команде стояли рядом»
Густаво Кабраль рассказал о конфликте с Антонио Рюдигером после матча.
Во 2-м туре клубного чемпионата мира «Реал» обыграл «Пачуку» со счетом 3:1.
В конце второго тайма судья активировал антирасистский протокол в связи со стычкой Рюдигера и Кабраля после того, как защитник «Пачуки» отмахнулся от игрока «Реала». Кабраль впоследствии опроверг расистское поведение, утверждая, что назвал Рюдигера «сраным трусом».
«Он говорил мне: «Увидимся снаружи». Он показывал жесты, намекая на драку. Я тоже был зол, мы повздорили в тоннеле, но дальше дело не зашло.
Мои товарищи по команде и его партнеры находились рядом. Я просто повторял одно и то же снова и снова», – сказал защитник «Пачуки».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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