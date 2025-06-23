  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Пачуки» Кабраль о стычке с Рюдигером: «Он намекал на драку жестами, говорил: «Увидимся снаружи». Я просто повторял одно и то же, его товарищи по команде стояли рядом»
13

Защитник «Пачуки» Кабраль о стычке с Рюдигером: «Он намекал на драку жестами, говорил: «Увидимся снаружи». Я просто повторял одно и то же, его товарищи по команде стояли рядом»

Густаво Кабраль рассказал о конфликте с Антонио Рюдигером после матча.

Во 2-м туре клубного чемпионата мира «Реал» обыграл «Пачуку» со счетом 3:1.

В конце второго тайма судья активировал антирасистский протокол в связи со стычкой Рюдигера и Кабраля после того, как защитник «Пачуки» отмахнулся от игрока «Реала». Кабраль впоследствии опроверг расистское поведение, утверждая, что назвал Рюдигера «сраным трусом».

«Он говорил мне: «Увидимся снаружи». Он показывал жесты, намекая на драку. Я тоже был зол, мы повздорили в тоннеле, но дальше дело не зашло.

Мои товарищи по команде и его партнеры находились рядом. Я просто повторял одно и то же снова и снова», – сказал защитник «Пачуки».

Что теперь будет с «Торпедо»?13480 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoПачука
logoГуставо Кабраль
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига Мексика
logoЛа Лига
logoАнтонио Рюдигер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гладышев о поведении Лички: «Полный ###### – разносит столы, кидает бутылки. Играли против «Спартака» – пришел в раздевалку и жестко меня разнес, я потом месяца три не играл еще»
411 минут назад
Асхабадзе об инциденте с Венделом: «Наказание «Факела» было чрезмерным. Из-за одного-двух человек пострадали все остальные – сыграли с «Ахматом» вничью при пустых трибунах»
12 минут назад
«Барса» близка к трансферу Руни Бардегджи из «Копенгагена». 19-летний вингер может перейти в июле (Фабрицио Романо)
754 минуты назад
Карпин о Гладышеве в Европе: «Пускай он сначала заиграет в «Динамо», рано говорить про другой уровень. На хорошем уровне сыграл весну, три месяца, даже в начале сезона не всегда попадал в состав»
10сегодня, 09:06
Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян объявил об уходе из клуба спустя 4 месяца после назначения. Пименов покинет должность заместителя
11сегодня, 09:00
Клубный чемпионат мира уже здесь. А где ваш блог на Трибуне?
сегодня, 09:00
Лопырева о ЧМ-2018: «Наш чемпионат мира – до сих пор номер один. Говорю это не только потому, что я россиянка. Знаю изнутри, насколько четко было все организовано»
60сегодня, 08:31
«Антальяспор» предлагает Джикии контракт на 2 года («РБ Спорт»)
13сегодня, 08:30
«Динамо» требует от РФС 50 000 рублей за раскрытие информации о лицензировании. Митрофанов рассказал, что клуб «несколько лет не мог предоставить контракт на стадион» («РБ Спорт»)
35сегодня, 08:15
Беллингем про КЧМ в США: «Качество полей не очень хорошее – коленям тяжело, мяч не держится, не отскакивает. Надеюсь, перед ЧМ на это обратят внимание»
82сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Гюндоган про 6:0 с «Аль-Айном»: «Сити» был нужен 7-й гол. Мы недостаточно хорошо начали 2-й тайм, были медленными и неточными. Это длилось дольше, чем позволяют наши стандарты»
24 минуты назад
Фран Гарсия о 3:1 с «Пачукой»: «Эти 3 очка придадут уверенности, «Реал» показал хорошую реакцию. Все не происходит в одночасье, важно доверять процессу»
24 минуты назад
Антон Миранчук: «Рад, что вообще поиграл в Лиге чемпионов. Победа – это сложно или даже невозможно, нужно уже трезвыми глазами смотреть»
140 минут назад
Мостовой о Пьяниче: «ЦСКА ничего не потеряет с его уходом. Миралем побыл в России полгода – люди получили удовольствие от его игры»
542 минуты назад
Семшов о «Динамо»: «Уже года 3 должны бороться за золотые медали – такой состав, неважно, какой тренер. Осипенко и Глебов перешли, чтобы побороться»
3сегодня, 08:57
«Интер Майами» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
1сегодня, 08:48
Вальверде о промахе с «Аль-Хилалем»: «Если будет еще один пенальти, команда мне доверится. Я критиковал себя, но у нас много игроков, которые дают советы и помогают поднять настроение»
4сегодня, 08:44
Мостовой о Тикнизяне: «Жаль, что «Локо» его не сохранил, но Наир сам мог настоять на продаже в Европу. «Црвена Звезда» постоянно играет в еврокубках, хороший выбор»
4сегодня, 08:41
«Атлетико» – «Ботафого». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:23
Тудор о 4:1 с «Видадом»: «У Йылдыза редкий дар и менталитет, он делает разницу. Влахович вышел с правильным настроем. Матч с «Сити» будет сложнее»
5сегодня, 08:20