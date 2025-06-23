Рауль может возглавить сборную Испании U21

Рауль может возглавить молодежную сборную Испании.

Marca сообщает, что главный тренер сборной Испании U21 Санти Дения решил покинуть свой пост и принять предложение о работе в Катаре. Команда ранее уступила Англии в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы (1:3).

Отмечается, что в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) знали о решении Дении еще до турнира.

В RFEF обсуждали кандидатуру Рауля в течение некоторого времени. Отмечается, что у бывшего тренера молодежной команды Реала есть предложения, в частности, из Германии, однако работа в молодежной сборной Испании могла бы поспособствовать назначению в главную национальную команду в будущем.

Бывший форвард «Реала» работал с юношескими и молодежными командами «Мадрида » с 2018 по 2025 год.