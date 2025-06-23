Евро-2025 (U19). Полуфинал. Испания сыграет с Германией, Нидерланды против Румынии
В Румынии пройдут полуфиналы чемпионата Европы-2025 для игроков не старше 19 лет.
В понедельник сборная Испании встретится с командой Германии, а Нидерланды сыграют с Румынией.
Полуфинал
Чемпионат Европы U-19. Квалификация. Полуфинал
23 июня 15:00, Stadionul Arcul de Triumf
Не начался
Чемпионат Европы U-19. Квалификация. Полуфинал
23 июня 18:00, Superbet Arena-Giulești
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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