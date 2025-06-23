Евро-2025 (U19). Полуфинал. Испания сыграет с Германией, Нидерланды против Румынии

В Румынии пройдут полуфиналы чемпионата Европы-2025 для игроков не старше 19 лет.

Что теперь будет с «Торпедо»? 13737 голосов Оставят в РПЛ Накажут, скинут в лигу ниже Клуб умрет Поделитесь c миром своим ответом