У Гюндогана 14 очков за 2 мяча «Аль-Айну». Холанд набрал 10 за гол и ассист
«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» во 2-м туре группы клубного ЧМ – 6:0.
Илкай Гюндоган забил дважды. Полузащитник набрал 14 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали всего 22 фэнтези-менеджера (0,49%).
Эрлинг Холанд реализовал пенальти в 1-м тайме и сделал ассист на Райана Шерки во 2-м. Нападающий набрал 10 очков, его выбрали 34,68% игроков.
Впереди у «Сити» игра с «Ювентусом», где решится, с каких мест команды выйдут в плей-офф КЧМ.
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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