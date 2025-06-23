«Атлетик» бесплатно подписал вингера «Мальорки» Наварро. Контракт воспитанника «Барсы» – до 2030 года
«Атлетик» объявил о переходе Роберта Наварро.
23-летний вингер перешел в клуб из Бильбао на правах свободного агента из «Мальорки», подписав контракт до 2030 года.
Наварро – воспитанник «Барселоны». В течение карьеры вингер также выступал за молодежную команду «Монако», «Реал Сосьедад» и «Кадис».
В минувшем сезоне он провел за «Мальорку» 23 матча в Ла Лиге, отметившись одним голом. Его подробная статистика – здесь.
Фото: x.com/AthleticClub
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Атлетика»
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