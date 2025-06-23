Антон Миранчук: «Рад, что вообще поиграл в Лиге чемпионов. Победа – это сложно или даже невозможно, нужно уже трезвыми глазами смотреть»
Антон Миранчук рад, что смог сыграть в Лиге чемпионов.
Российский полузащитник провел в турнире 13 матчей в составе «Локомотива».
«У меня была мечта играть в Лиге чемпионов. Я это сделал.
Что касается победы, наверное, уже на все нужно смотреть трезвыми глазами. Это очень сложно или даже невозможно. Не заглядываю вперед.
Я счастлив, что вообще поиграл в Лиге чемпионов, это эмоции, которые никогда и нигде в жизни не получишь. Так что маленькое достижение для меня уже случилось», – сказал полузащитник «Сьона» и сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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