Фейеноорд — ПСВ: прогноз на матч 3 декабря 2023, Чемпионат Голландии

3 декабря в Роттердаме состоится матч 14 тура Чемпионата Голландии. Матч пройдет на стадионе «Де Куйп». Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Данни Маккели. Начало поединка запланировано на 14:15 по московскому времени.

В предстоящем матче сойдутся два лидера таблице Чемпионата Голландии. «Фейеноорд» будет принимать лидера таблицы «ПСВ», который еще ни разу не терял очки в чемпионате и выдает очень прагматичную и качественную игру. Получится ли в этом матче у хозяев прервать успешную серию гостей и приблизится к ним в таблице, или же отрыв между ними станет еще больше, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (0), ОЗ (да).

Фейеноорд

«Фейеноорд» в прошлом сезоне Чемпионата Нидерландов приятно удивил и завоевал золотые медали в этом турнире. В 34 турах первенства Голландии они набрали 82 балла и одержали победу в 25 матчах, при этом проиграв всего в 2 встречах. А чемпионами они стали за несколько туров до конца и по итогу ближайшего преследователя в лице «ПСВ» они обогнали на 7 очков. Команда показала хорошую результативность и игру в обороне, показав по обоим компонентам второй показатель в турнире. На их счету 81 забитый мяч и 30 голов всего пропущено, а лучшим голеадором команды стал мексиканский нападающий Сантьяго Хименес, на счету которого 15 мячей.

А в новом текущем сезоне Высшей Лиги Голландии «Фейеноорд» пока идет вторым, хоть и неплохо стартовал в чемпионате, проиграв в 13 турах всего в 1 матче. Всего же им пока удалось положить в свою копилку 32 балла и выиграть в 10 встречах. От лидирующего «ПСВ» отставание в 7 баллов, а вот преимущество над третьим «АЗ Алкмар» в 3 очка, но у тех 1 игра в запасе. И в этом сезоне у «Фейеноорда» все в порядке с результативностью, на их счету уже 40 забитых голов, что в среднем за 1 тур чемпионата чуть более чем 3 мяча. Да и пропускают не так уж много, всего 11 пропущенных мячей. А в атаке у команды феерит все тот же Хименес, который на свой счет записал уже 16 голов и является сейчас лучшим бомбардиром Высшей Лиги Голландии.

На счету «Фейеноорда» 3 победы кряду в Чемпионате Нидерландов. В рамках 12 тура им удалось нанести первое поражение в чемпионате «АЗ Алкмар», которого удалось обыграть с минимальной разницей в счете (1:0). Победу в матче принес гол Тимбера с передачи Джаханбакша, на 24 минуте встречи. Сам матч получился скучным по голевым моментам, но при этом было много борьбы в центре поля.

Свою последнюю встречу команда из Роттердама проводила в рамках лиги Чемпионов, где потерпела поражение в домашнем матче с «Атлетико Мадрид» (1:3). Этот матч по количеству голевых моментов был равным для обеих команд, вот только испанцы преуспели в самом важном игровом компоненте и смогли реализовать в голы практически все что создали. «Фейеноорд» до этого матча имел шансы продолжить свой путь в Лиге Чемпионов, но проиграв они уже никуда не денутся с третьей позиции и продолжат свой еврокубковый путь в плей-офф Лиги Европы.

Результаты «Фейеноорда» в 5 последних сыгранных матчах:

29.11.23 «Фейеноорд» — «Атлетико Мадрид» 1: 3 ;

1: ; 25.11.23 «Эксельсиор» — «Фейеноорд» 2: 4 ;

2: ; 12.11.23 «Фейеноорд» — «АЗ Алкмар» 1 :0;

— «АЗ Алкмар» :0; 08.11.23 «Лацио» — «Фейеноорд» 1 :0;

— «Фейеноорд» :0; 04.11.23 «Валвейк» — «Фейеноорд» 1:2.

Интересные статические факты «Фейеноорда»:

В 3 из 6 последних встречах у команды проигрыши, в том числе и последнем;

В последнем гостевом матче было поражение;

В 5 из 7 последних матчах роттердамского клуба забивают обе команды;

В 2 последних матчах было забито более 3 мячей за игру;

В последних 8 матчах команда в среднем забивает 2 мяча;

Команда отличается голом в 16 из 17 последних поединков.

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ПСВ

«ПСВ» в прошлом сезоне голландского чемпионата довольствовался лишь серебряными медалями, но эта строчка позволила им сыграть в текущем году в сильнейшем турнире Старого Света – Лиге Чемпионов. В 34 турах чемпионата тогда они положили в свою копилку 75 баллов и одержали победу в 23 матчах турнира. Неплохой задел у них получился перед третьим «Фейеноорд», которого они опередили на 6 баллов. Команда из Эйндховена стала самой результативной командой прошлого сезона, отправив в ворота соперников 89 голов, а львиную долю из них (19) на свой счет записал лучший бомбардир прошлого сезона Хави Симонс, который к тому же отдал еще 8 ассистов.

А в новом сезоне Чемпионата Нидерландов «ПСВ» пока просто бесподобен и идет без единой потери очков. Они набрали максимальное количество баллов из возможных в 13 сыгранных турах (39). И сейчас они имеют комфортное преимущество перед своими преследователями, ближайший из которых «Фейеноорд» в активе которого на 7 баллов меньше. Поражает и статистика команды в их атакующей игре, а именно 48 забитых мячей, что почти в среднем 4 гола за 1 матч чемпионата. Да и пропустили они всего 5 мячей в свои ворота, что является также лучшим показателем сейчас в Чемпионате Голландии. В своих последних 4 матчах голландского первенства «ПСВ» побеждает с разницей в 3 мяча и более. А в 3 последних турах они и вовсе не пропускают. Сначала был обыгран в гостях «Хераклес» (6:0), где просто не оставили ни единого шанса своему сопернику, который остался в меньшинстве уже на 21 минуте встречи после удаления игрока. Матч проходил большую часть у ворот хозяев и лишь небольшая часть голевых моментов дошла до цели.

Следом дома был уверенно обыгран «Зволле» (4:0), где был большой территориальный перевес во владении мячом и в разы было больше ударов как в сторону ворот, так и в створ.

В последнем сыгранном туре был обыгран в гостях крепкий «Твенте» (3:0), который идет в ТОП-4 чемпионата. Здесь снова большую часть матча хозяева играли в меньшинстве и не смогли практически ничего создать у ворот команды с Эйндховена. А гости напротив много атаковали и владели мячом, отсюда и уверенная победа с приличной разницей в счете.

Последний свой матч «ПСВ» проводил в рамках еврокубков и одержал там гостевую волевую победу над испанской «Севильей» (3:2). Команда из Севильи вела в счете (2:0) до 68 минуте матча, но после удаления Окампоса на 66 минуте матча инициативу захватила голландская команда, которая почти сразу же отыграла 1 гол , а потом в концовке встречи и вовсе перевернула игру с ног на голову, забив еще 2 мяча. А победный гол на свой счет записал Пепи, забивший на 92 минуте матча с передачи Вертессена. После этого матча «ПСВ» закрепился на 2 позиции и имеет гандикап в 3 балла от второго «Ланса». И в последнем туре они проиграв свой матч могут выйти в плей-офф ЛЧ, а уже сыграв вничью с «Арсеналом», независимо от результата матча французов займут 2 строчку в своей группе.

Результаты «ПСВ» в 5 последних сыгранных матчах:

29.11.23 «Севилья» — «ПСВ» 2: 3 ;

2: ; 25.11.23 «Твенте» — «ПСВ» 0: 3 ;

0: ; 15.11.23 «ПСВ» — «Шальке» 0: 2 ;

0: ; 12.11.23 «ПСВ» — «Зволле» 4 :0;

— «Зволле» :0; 09.11.23 «ПСВ» — «Ланс» 1:0.

Интересные статические факты «ПСВ»:

В 14 последних матчах у команды лишь 1 поражение, при этом 11 побед в активе;

В последних 3 гостевых матчах клуб побеждал;

В последних 3 матчах Чемпионата Голландии команда не пропускает и побеждает с разницей в 3 мяча и более;

В 6 из 12 последних матчах «Гранады» забивают обе команды;

В 5 из 7 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает почти 2 мяча;

Команда отличается голом в 13 из 14 последних поединках.

Фейеноорд – ПСВ: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 15 очных встреч. 57 из них стали победными для «Фейеноорда», а у «ПСВ» в активе 51 победа. А 37 матчей закончились ничейным счетом.

«Фейеноорд» в этих матчах забивал в среднем 1.46 голов (211 мячей), а «ПСВ» 1.59 (231 мяч).

Самый разгромный счет в этих встречах был (10:0), такой ошеломляющий результат был на стороне «ПСВ», он проходил 24.10.2010 года в рамках 10 тура Эредивизи. Тогда в отрезок 30 минут «ПСВ» удалось забить 7 мячей. Самая крупная победа «Фейеноорда» была (4:0), с таким счетом им удавалось победить своего предстоящего оппонента трижды.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

04.08.23 «Фейеноорд» – «ПСВ» (0: 1 ).

(0: ). 05.02.23 «Фейеноорд» – «ПСВ» (2:2).

18.09.22 «ПСВ» – «Фейеноорд» ( 4 :3).

– «Фейеноорд» ( :3). 08.05.22 «Фейеноорд» – «ПСВ» (2:2).

19.09.21 «ПСВ» – «Фейеноорд» (0:4).

В последних 4 сыгранных очных встречах оппонентов «ПСВ» не проигрывал «Фейеноорду», причем дважды в них праздновал победу. Последний раз «Фейеноорд» обыгрывал их в 2021 году в рамках Чемпионата Голландии в гостевом матче (4:0).

В 8 из 10 последних очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 6 из 10 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Фейеноорд – ПСВ

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Фейеноорд» с небольшой разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Фейеноорд» — 2.24;

Ничья — 3.65;

Победа «ПСВ» — 3.00;

1X — 1.39;

X2 — 1.65;

Ф1 (0) — 1.67;

Ф2 (0) — 2.20;

ТБ (2,5) — 1.59;

ТМ (2,5) — 2.35;

ТБ (3) — 1.98;

ОЗ (да) — 1.53;

ОЗ (нет) — 2.45.

«ПСВ» сейчас выдает потрясающую серию в Чемпионате Голландии и еще ни разу даже не сыграл вничью за 13 сыгранных туров. Да и в Лиге Чемпионов команда приятно удивляет в игре с сильными соперниками и имеет хорошие шансы на игре в плей-офф этого сильнейшего европейского турнира. «Фейеноорд» тоже довольно серьезный оппонент, который сейчас их преследует в таблице, но все же их результаты в последних матчах менее стабильны.

Здесь можно взять ставку X2 за хороший коэффициент 1.65, или же Ф2 (0), за очень приличный кэф 2.20.

В последних своих встречах соперники в предстоящей встрече выдают достаточно результативную игру. Да и в 3 из 4 последних очных встречах обе команды забивали друг другу, причем выдавали очень результативные матчи с 4 и более голами. Здесь можно и зарядить на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.53.

Где смотреть матч Фейеноорд – ПСВ

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