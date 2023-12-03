Наполи — Интер: прогноз на матч 03.12.2023, Серия А

После ноябрьской паузы на матчи сборных команд календарь Серии А организовал мини-турнир с участием «Интера», «Наполи» и «Ювентуса». В 13 туре состоялось дерби Италии, в следующем обладатель скудетто встретится с «Ювентусом», ну а в ближайшее время придется принимать лидера чемпионата. Для «Интера» матч будет еще одной хорошей проверкой на способность взять двадцатый чемпионский титул. В свою очередь, неаполитанцам нужно набирать очки и включаться в борьбу за чемпионство. Впрочем, в любом случае, в Серии А все будет решаться ближе к весне. Именно в январе-феврале в прошлом сезоне «Наполи» смог создать солидный отрыв и умчался к своему третьему титулу.

Правда, мчался он тогда под управлением Лучано Спаллетти, ныне вполне успешно возглавляющего сборную страны. В бывшей его команде тем временем сменилось уже два главных тренера. Ах, как нахваливал накануне сезона Руди Гарсию президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Мол, не стоит переживать по поводу ухода Спаллетти, новый наставник сможет привести южан еще к большим достижениям. Но с начала чемпионата прошло три месяца, и Гарсию сменил старый знакомый «Наполи» Вальтер Мадзарри. В отношении «Интера» со всех сторон летят комплименты. У команды самый стабильный и сильнейший состав в Серии А. Симоне Индзаги получил еще большие возможности для ротации. Все, действительно, так, но в прошлом сезоне было то же самое: тренер, состав, амбиции. Пока «Интер» справляется с давлением, а, самое главное, впечатляюще выглядит игра команды. Провалы по-прежнему есть, но их куда меньше, чем в минувшем сезоне. Матч состоится на стадионе Диего Армандо Марадона, начало в 22:45 по московскому времени.

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Наполи

Нельзя сказать, что «Наполи» страдал от некоего чемпионского похмелья или команду стали массово покидать футболисты. Напротив, ушел только один ключевой игрок Ким Мин Чже, и это могло на первых порах сказаться на действиях обороны, но не критично. Другое дело смена тренера. Никогда заранее не знаешь, как она скажется на команде. Вспоминая прошлый сезон можно сказать, что все в команде включая тренера были объединены одной целью, никаких конфликтов, все действовали вдохновенно и на кураже. В Лиге Чемпионов не получилось, но уже в феврале было понятно, что скудетто «Наполи» никому не отдаст.

Руди Гарсия далеко не Спаллетти, и вот уже вскоре после начала чемпионата начались разговоры о том, что не все игроки им довольны, в частности, лидер нападения Виктор Осимхен. Кроме того нигериец чуть было не конфликтовал с другими футболистами. В общем, что-то в стане чемпиона было не так, и это что-то стало накладываться на результаты. Старт получился далеко не самым убедительным. В прошлом сезоне у неаполитанцев было четыре поражения, а сейчас, когда еще далеко до окончания первого круга, уже три. Тут и подоспела смена тренера.

Говорят, нельзя войти дважды в одну и ту же реку, но Вальтеру Мадзарри это удалось. Опытный тренер работал в Неаполе с 2009 по 2013 год, а затем, кстати, два сезона руководил «Интером». Тут же подоспела проверка на прочность. «Наполи» предстоял выезд в Бергамо, и команда справилась. Другое дело, что затем в Лиге Чемпионов ее ждала неудача в Мадриде, но «Реалу» в гостях проиграть не зазорно. Сейчас предстоит еще одна проверка на прочность, но уже на своем поле. Перед вами результаты пяти последних матчей «Наполи».

Лига Чемпионов. 29.11.2023, «Реал Мадрид» — «Наполи» — 4 : 2

— «Наполи» — : 2 Серия А. 25.11.2023, «Аталанта» — «Наполи» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 12.11.2023, «Наполи» — «Эмполи» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 08.11.2023, «Наполи» — «Унион Берлин» — 1 : 1

Серия А. 04.11.2023, «Салернитана» — «Наполи» — 0 : 2

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Наполи» в третий раз смог стать чемпионом Италии, причем досрочно

Лучший бомбардир команды нигерийский форвард Виктор Осимхен, на его счету 6 забитых мячей

Джованни Ди Лоренцо отдал партнерам 4 результативные передачи, он лучший ассистент «Наполи»

Самый недисциплинированный футболист команды Йенс-Люс Каюсте, на его счету 4 предупреждения в 11 матчах

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Интер

«Интер» пока оправдывает все комплименты, которые летели в адрес команды накануне сезона. Хотя были опасения по поводу ухода Марцело Брозовича, но и без него команда справлялась в прошлом чемпионате, когда хорват травмировался. У руководства и болельщиков есть огромное желание расположить над эмблемой клуба вторую звезду, что означает победы в 20 чемпионатах страны. Для этого предприняты все усилия. И без того мощная скамейка усилилась такими игроками как Марко Арнаутович, Хуан Куадрадо, вернулся Алексис Санчес.

Так поступают некоторые команды НХЛ перед Кубком Стэнли, когда приглашают опытных игроков, чтобы завоевать трофей. Срабатывает редко, но случается. Вот и «Интер» делает серьезную ставку на нынешний сезон. Тут надо похвалить руководство и, в частности, Джузеппе Маротту, который всегда проворачивает отличные трансферные сделки. Заметен прогресс и в работе Симоне Индзаги. Оборона команды в нынешнем сезоне работает как часы. Не без проблем, что показали матчи против «Сассуоло» и «Болоньей», но семь пропущенных мячей в 13 матчах говорят сами за себя. Травмировался ключевой игрок обороны Алессандро Бастони, но это не стало проблемой благодаря большому выбору игроков.

По-новому раскрылся Лаутаро Мартинес, пару в нападении ему составляет Маркус Тюрам, еще одно удачное приобретение «Интера». У нерадзурри была своя проверка в матче с «Ювентусом». Встретились две лучшие обороны страны и разошлись миром. Два провала — два гола. Другое дело, что игра была очень скучной и напоминала Серию А в годы господства оборонительного футбола. Веселым выдался поединок с «Бенфикой» в Лиге Чемпионов, но там Индзаги выставил резервистов. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Интера».

Лига Чемпионов. 29.11.2023, «Бенфика» — «Интер» — 3 : 3

Серия А. 26.11.2023, «Ювентус» — «Интер» — 1 : 1

Серия А. 12.11.2023, «Интер» — «Фрозиноне» — 2 : 0

— «Фрозиноне» — : 0 Лига Чемпионов. 08.11.2023, «Ред Булл Зальцбург» — «Интер» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 04.11.2023, «Аталанта» — «Интер» — 1 : 2

Факты и цифры

«Интер» становился чемпионом Италии 19 раз, последний на сегодня трофей был завоеван в 2021 году.

В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги набрала 71 очка и заняла 3 место, при этом в 12 матчах «Интер» потерпел поражение

Лучший бомбардир команды и всего чемпионата Лаутаро Мартинес, не его счету 13 забитых мячей в 13 матчах

Среди ассистентов лидирует французский нападающий Маркус Тюрам, на его счету 6 результативных передач

История личных встреч Наполи и Интер

Первый матч команды сыграли в 2026 году. «Интер» в гостях выиграл со счетом 3 : 0. Два последующих поединка закончились разгромами северян 9 : 2 и 8 : 1. До сих пор эти результаты остаются самыми крупными победами нерадзурри над «Наполи». Интересно, что команды встречались исключительно в рамках Серии А и Кубка Италии. Ни одного товарищеского матча или какого-либо другого. Всего соперники сыграли 173 матча. Преимущество у «Интера».

Победы «Наполи» — 51

Победы «Интер» — 78

Ничьи — 44

Самая крупная победа «Наполи» — 4 : 1, 3 : 0

Самая крупная победа «Интер» — 9 : 2, 8 : 1

В прошлом сезоне команды обменялись победами, причем она стала для «Наполи» первой за последние три года. Нет никакой закономерности в отношении результативности, но двумя нулевыми ничьими последний раз заканчивались поединки в сезоне 2017-2018 года. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Серия А. 21.05.2023, «Наполи» — «Интер» — 3 : 1

— «Интер» — : 1 Серия А. 04.01.2023, «Интер» — «Наполи» — 1 : 0

— «Наполи» — : 0 Серия А. 12.02.2022, «Наполи» — «Интер» — 1 : 1

Серия А. 21.11.2021, «Интер» — «Наполи» — 3 : 2

— «Наполи» — : 2 Серия А. 18.04.2021, «Наполи» — «Интер» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Наполи — Интер

При новом тренере игроки «Наполи» получили заряд положительных эмоций. Теперь остается посмотреть насколько долгим будет эффект от него. «Интер» последний раз выигрывал в Неаполе в 2020 году. Сейчас южане если и уступают сопернику в футбольных аспектах, то все недостатки будут компенсированы игрой на своем поле, где болельщики погонят своих любимцев вперед. Букмекеры отдают гостям чисто символическое преимущество. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Наполи» — 2,86

Ничья — 3,26

Победа «Интера» — 2,47

В то время как «Наполи» бился в Мадриде основным составом, Симоне Индзаги бал отдохнуть большинству игроков основного состава, в том числе даже голкиперу Яну Зоммеру. Резервисты после первого тайма «горели» 0 : 3, но совершили камбэк. Лидеры клуба имели неделю на отдых, и это может сказаться. Вряд ли «Интер» проиграет, но будет важно, кто первым забьет.

Где смотреть матч Наполи – Интер

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