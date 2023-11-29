Где смотреть Фейеноорд – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Нидерландов 3 декабря
В воскресенье, 3 декабря, сыграют Фейеноорд и ПСВ в 14 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фейеноорд – ПСВ
- Начало матча запланировано на 14:15 по московскому времени.
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