Где смотреть Фейеноорд – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Нидерландов 3 декабря

В воскресенье, 3 декабря, сыграют Фейеноорд и ПСВ в 14 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «де Кейп».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фейеноорд – ПСВ

Начало матча запланировано на 14:15 по московскому времени.

Фейеноорд: все новости

ПСВ: все новости

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Прогноз на матч Фейеноорд – ПСВ