С «Эвертона» могут еще раз снять очки, если найдут новые нарушения. Теперь наказывать за единичные финансовые нарушения будут быстро – до конца сезона

Теги Эвертон премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

С «Эвертона» могут еще раз снять очки в этом сезоне.

Ранее с клуба сняли 10 очков по решению независимой комиссии, которая выяснила, что «Эвертон» нарушил финансовые правила АПЛ, допустив 105 млн фунтов потерь за три сезона.

«Эвертон» готовится предоставить Премьер-лиге данные за сезон-2022/23 – теперь клубы должны делать это в декабре, а не в марте. По новым правилам, введенным летом, нарушения финансовых правил будут быстро отслеживать, чтобы иметь возможность разобраться с ними до конца сезона.

Как пишет The Times, существуют опасения, что при использовании той же системы подсчетов «Эвертон» снова могут наказать. Дедлайн до конца сезона применяется к единичным или прямым нарушениям финансовых правил – в отличие от более сложных случаев, касающихся «Манчестер Сити» и «Челси».

Суть дела, приведшего к первоначальному снятию десяти очков с «Эвертона», заключалась в процентах, выплачиваемых по кредитам на строительство нового стадиона. «Эвертон» подсчитал, что у них был запас в 18 миллионов фунтов, но иная интерпретация методов бухгалтерского учета показала, что клуб израсходовал на 7,9 миллиона фунтов больше, чем мог.

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45 комментариев
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С Эвертона могут ещё раз снять очки, если найдут новые нарушения у Ман Сити или Челси.
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Тем временем, сити просто уходит в игнор, не предоставляя никаких данных, а следаки просто умывают руки.
+75
-3
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Ответ kellhus
С Эвертона могут ещё раз снять очки, если найдут новые нарушения у Ман Сити или Челси.
И отдадут ПСЖ
+42
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105 млн за 3 сезона, могли бы и Кайседо купить!:)☝
+39
-8
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Миллиард за год слитый Челси никого не смущает там?
+26
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Это все хорошо, конечно, но когда там наказывать Челси и Сити собираются))
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тем временем сити с 100+ нарушениями 🤡
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Ответ Максим Семин
И отдадут ПСЖ
За групповой этап ЛЧ. Чтоб на этот раз наверняка вышли с 1 места.
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А что там с Сити?
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Английский Лудогорец
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С Эвертона снимут еще очки, если найдут нарушения у МС и Челси.

Такой заголовок получше будет)
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Ироды в руководстве АПЛ, Челси и Сити смеются всем в лицо
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Тут нужна картинка с полицейским, который высветил фонариком мелкого пацана, когда рядом стоят бугаи-преступники.
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Ответ Грозовая Тень
Голубой нефтепроект будут проверять?
че там проверять? все прекрасно и ясно занесенно.
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Голубой нефтепроект будут проверять?
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на месте "Эвертона" должен быть наш зенит
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Какой же стыд и позорище. АПЛ себя конечно полностью дискредитировала.
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Решили за Сити на Эвертоне оторваться?
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Апл сам себя позорит.Лицемеры
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Ответ Rassel_Crowe
А что там с Сити?
Манся без устали пишет, что всё хорошо, а ему можно верить))
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Ни в коем случае не проверяйте Сити. Это другое.
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Эвертон новый Лудогорец!
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Получается чтоб тебя не штрафовали нужно много махинаций.
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Ответ иц а мен
столько же реал на судей слил и ниче, никого не засмущало
🤡🤡🤡
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Ответ madaev
Миллиард за год слитый Челси никого не смущает там?
столько же реал на судей слил и ниче, никого не засмущало
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Ответ kellhus
С Эвертона могут ещё раз снять очки, если найдут новые нарушения у Ман Сити или Челси.
Козёл отпущения в АПЛ найден.
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Раньше наказывали Лудогорцы, теперь взялись за Эвертон, через 10 лет глядишь и до сити доберутся
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Какой-то сюр. Зачем тогда Эвертону вообще играть, если его такими темпами итак в Чемпионшип отправят?
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Ответ City 100 points
Тем временем, сити просто уходит в игнор, не предоставляя никаких данных, а следаки просто умывают руки.
Мы купили АПЛ судей включая соперников. С этим придётся вам хейтерам жить. Ахаха никчёмные хейтеры нищеброды аахаха
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Ответ rigobersong
105 млн за 3 сезона, могли бы и Кайседо купить!:)☝
не смогли бы, не хватило
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С таким подходом,словосочетание "сделать Эвертон" станет нарицательным.
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Ирисок твердо намерены отправить покорять пердив, чтобы потом искрометно вернуться в АПЛ с новыми хозяевами, тренером и кучей бабок.))
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Забавно это читать, зная новость, что нарушения Сити рассмотрят только в конце следующего года 🤦‍♂️
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АПЛ решили быть так же первой лигой по клоунским решениям. Дело Эвертона круче чем Ла лига с Тебасом и Барселоной)
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Чего это они за Ирисок взялись 👀
Может проверят все клубы АПЛ
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ложку ещё дырявую им дайте и в загон к Санчо их.
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Дайч камбэкнет и вытащит клуб из дерьма в любом случае
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Переименоваться в Эвертон Сити и дело в шляпе)
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Кайф. Осталось ещё с Лудогорца снять очки, и справедливость восторжествует!
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Понравилось им.)
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Иная интерпретация бухучета? П....ц. Очередная кормушка для очередной конторки
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