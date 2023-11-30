С «Эвертона» могут еще раз снять очки, если найдут новые нарушения. Теперь наказывать за единичные финансовые нарушения будут быстро – до конца сезона

С «Эвертона» могут еще раз снять очки в этом сезоне.

Ранее с клуба сняли 10 очков по решению независимой комиссии, которая выяснила, что «Эвертон» нарушил финансовые правила , допустив 105 млн фунтов потерь за три сезона.

« » готовится предоставить Премьер-лиге данные за сезон-2022/23 – теперь клубы должны делать это в декабре, а не в марте. По новым правилам, введенным летом, нарушения финансовых правил будут быстро отслеживать, чтобы иметь возможность разобраться с ними до конца сезона.

Как пишет The Times, существуют опасения, что при использовании той же системы подсчетов «Эвертон» снова могут наказать. Дедлайн до конца сезона применяется к единичным или прямым нарушениям финансовых правил – в отличие от более сложных случаев, касающихся «Манчестер Сити» и «Челси».

Суть дела, приведшего к первоначальному снятию десяти очков с «Эвертона», заключалась в процентах, выплачиваемых по кредитам на строительство нового стадиона. «Эвертон» подсчитал, что у них был запас в 18 миллионов фунтов, но иная интерпретация методов бухгалтерского учета показала, что клуб израсходовал на 7,9 миллиона фунтов больше, чем мог.

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