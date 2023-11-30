Отец Хвичи: «Сын всегда мечтал играть в «Реале», в семье все болеют за «Мадрид», кроме меня. Этот матч был особенным»
Отец Хвичи Кварацхелии рассказал о мечте вингера играть за «Реал».
Вчера «Реал» обыграл «Наполи» в Лиге чемпионов со счетом 4:2.
«Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за мадридский «Реал». Я уверен в этом.
Для Хвичи матч против «Реала» был особенным. В моей семье все болеют за «Реал», кроме меня», – сказал Бадри Кварацхелия Geo Team.
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