Отец Хвичи: «Сын всегда мечтал играть в «Реале», в семье все болеют за «Мадрид», кроме меня. Этот матч был особенным»

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Отец Хвичи Кварацхелии рассказал о мечте вингера играть за «Реал».

Вчера «Реал» обыграл «Наполи» в Лиге чемпионов со счетом 4:2.

«Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за мадридский «Реал». Я уверен в этом.

Для Хвичи матч против «Реала» был особенным. В моей семье все болеют за «Реал», кроме меня», – сказал Бадри Кварацхелия Geo Team.

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37 комментариев
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Матч отлично всё показал, Хвича и дальше будет мечтать о Реале. Там скорее ближе Ювентус, Интер, Милан.
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Юзеры вздрогнули, когда узнали ник Бадри Кварацхелия на Спортсе. Им оказался..... Ригобер Сонг
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Ответ rigobersong
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А главные фанаты Барсы Гайана, Андорра, Гибралтар, Антильские острова и Барбадос
+32
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Вот чем они думают, когда такие комментарии раздают? Признаваться в любви к соперникам, когда вы проиграли матч? Тем более, когда у твоего сына действующий контракт с итальянской командой, где любая симпатия к сопернику может приравниваться как предательство? С такими родственниками и врагов не надо. Да, это Реал, но а некоторых моментах надо держать язык за зубами, чтобы не навредить близкому человеку.
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Ответ Один живой
Матч отлично всё показал, Хвича и дальше будет мечтать о Реале. Там скорее ближе Ювентус, Интер, Милан.
Хвича сделал первый гол, постоянно боролся, на одном Карвахале фолов 5, человек второй сезон в топ футболе, весь матч он делал что мог, вы точно внимательно смотрели игру?
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Хвича не уровень Реала
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Ответ игрочишка всея руси
Вчера особо ничего не показал в плане дриблинга
да он вообще ничего не показал, особенно на фоне Джуда, это было просто из другой лиги
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Ответ Один живой
да он вообще ничего не показал, особенно на фоне Джуда, это было просто из другой лиги
Сравнение Хвичи с Джудом не совсем корректное, Хвича классический левый вингер, Джуд универсал, успешно закрывает любую позицию в центре поля.
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Вчера Хвича продемонстрировал все свои скиллы…кроме постоянных фолов - ничем больше и не запомнился
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Ответ А. Мостовой
Получается только отец - натурал
Своеобразные умозаключения. Но, у кого, что болит, как говорится.
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В этой игре Хвича не смог показать всë что умеет, однако против него играл один из лучших правых защитников - многоопытный Карвахаль.
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Ответ Kubinec_
Де Лау никогда не продаст Хвичу в итальянский клуб
Ювентус вроде итальянский клуб. Игуаин не даст соврать..
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Ответ Орынгали Амирханов
А главные фанаты Барсы Гайана, Андорра, Гибралтар, Антильские острова и Барбадос
Гондурас забыл
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Попробуйте обыграть защиту Реала без поддержки,ему не с кем было отыграться , Зелинский срывался постоянно в центр где терял мяч,Илмаз вообще ни одной удобной передачи не дал———-любой бы спекся,а Хвича еще и гол организовал….
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Ответ nagibbb
Что ты такое?
Местный блаженный)
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Ответ Kranmeister
А Бадри за кого болеет?
за Осасуну
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Ответ NartApsua
Ювентус вроде итальянский клуб. Игуаин не даст соврать..
У Игуаина была классула в контракте и президента Наполи никто не спрашивал. Учи матчасть
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Ответ jvs5t7gcrf
Хвича сделал первый гол, постоянно боролся, на одном Карвахале фолов 5, человек второй сезон в топ футболе, весь матч он делал что мог, вы точно внимательно смотрели игру?
Да, внимательно. Я борьбу и видел в его исполнении. Он молодец.
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и что?
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Вчера особо ничего не показал в плане дриблинга
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папа за барсу наверное топит или милан
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Ответ rigobersong
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Что ты такое?
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Не особо вчера Хвича приносил пользу
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А Бадри за кого болеет?
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Ответ Kubinec_
Де Лау никогда не продаст Хвичу в итальянский клуб
🤣
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Ответ Один живой
Да, внимательно. Я борьбу и видел в его исполнении. Он молодец.
Я стараюсь максимально строго и объективно оценивать его игру, несмотря на то что он мой земляк из соседнего населенного пункта, он вчера не был идеален, но он бился, стягивал на себя стабильно двоих защитников, эпизодически даже троих, он вносит вклад в игру и очень большой, не стоит забывать что играли все таки против Реала, с гением в составе
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Батя за Спартак
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Ответ Один живой
Матч отлично всё показал, Хвича и дальше будет мечтать о Реале. Там скорее ближе Ювентус, Интер, Милан.
А вот Игуаин с тобой поспорил бы;) !!! 😀
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Ответ jvs5t7gcrf
Я стараюсь максимально строго и объективно оценивать его игру, несмотря на то что он мой земляк из соседнего населенного пункта, он вчера не был идеален, но он бился, стягивал на себя стабильно двоих защитников, эпизодически даже троих, он вносит вклад в игру и очень большой, не стоит забывать что играли все таки против Реала, с гением в составе
а гений кто.. Конселу?
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Уж слишком часто Хвича не может себя проявить в игре с классным соперником. Там где Винисиус или Родриго идут обыгрывать один в один или один в два Хвича сделав пару шагов вперёд останавливается и отдает назад. При том,что на защитников "маленьких" клубов он идёт до конца. Это плохая черта для игрока его амплуа.Если за год два он не наберётся смелости стараться обыгрывать топ защитников,то так и останется вечно подающим большие надежды
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Вчера он играл за Реал
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Ответ Один живой
да он вообще ничего не показал, особенно на фоне Джуда, это было просто из другой лиги
ну так он и с другой лиги))
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