Отец Хвичи: «Сын всегда мечтал играть в «Реале», в семье все болеют за «Мадрид», кроме меня. Этот матч был особенным»

Отец Хвичи Кварацхелии рассказал о мечте вингера играть за «Реал».

Вчера «Реал» обыграл « » в со счетом 4:2.

«Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за мадридский «Реал». Я уверен в этом.

Для Хвичи матч против « » был особенным. В моей семье все болеют за «Реал», кроме меня», – сказал Бадри Кварацхелия Geo Team.

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