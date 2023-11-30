«Если не играешь за «Реал» или «Барсу», добиться признания СМИ труднее. Я всегда чувствовал свою важность в команде». Сильва о сборной Испании

Теги Барселона Реал Мадрид Давид Сильва Ла Лига Сборная Испании по футболу Футбол

Давид Сильва высказался об отношении испанских СМИ к игрокам.

«В сборной я всегда чувствовал себя важным, и когда был одним из самых молодых, и потом, когда стал одним из ветеранов.

Но в Испании, если ты играешь не за «Реал» или «Барселону», добиться признания СМИ труднее», – сказал бывший полузащитник сборной Испании.

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8 комментариев
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Сильве не на что жаловаться. Один из умнейших игроков своего поколения, перешёл в перспективный проект «Ман Сити», спустя 2 года - легендарное чемпионство, участие в ЛЧ. Был частью лучшей в истории сборной Испании 2008-2012. Как фанат «Реала», конечно, жалею, что не перешёл вместо Гути, но карьера у Давида близка к идеальной, жаль, что завершить её пришлось неприятным моментом
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Кто про что, а Ригоберка про своего кумира)
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Легендарный игрок, везде проявил себя прекрасно
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Собственно, а где это не так? В Италии, Англии, Германии - везде свои гранды, с особым отношением со стороны медиа.
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помню как он с Вильей в Валенсии отжигали... а потом Вилья в барсу, а Силва в Сити, хотя эпичнее было бы в реал ради противостояния
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Пиар машина Барселоны лучшая в мире спору нет, иначе не объяснить такое внимание к всяким кркичам, гави, фати, ямалям и тд
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