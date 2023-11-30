«Если не играешь за «Реал» или «Барсу», добиться признания СМИ труднее. Я всегда чувствовал свою важность в команде». Сильва о сборной Испании

Давид Сильва высказался об отношении испанских СМИ к игрокам.

«В сборной я всегда чувствовал себя важным, и когда был одним из самых молодых, и потом, когда стал одним из ветеранов.

Но в Испании, если ты играешь не за « » или «Барселону», добиться признания СМИ труднее», – сказал бывший полузащитник сборной .

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