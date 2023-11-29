Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз на матч 3 декабря 2023, АПЛ

После завершения пятого игрового дня еврокубковых турниров мы возвращаемся к матчам АПЛ. «Манчестер Сити» играет против «Тоттенхэма». Команде Пепа Гвардиолы надо побеждать для возвращения лидерства, в то время как команде Анте Постекоглу нужно хотя бы пробиться в зону Лиги чемпионов.

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Манчестер Сити

Мы часто говорим, что отдельные люди и организации любят сами себе создавать проблемы на ровном месте и затем преодолевают их титаническими усилиями. Такую же игру с футбольной фортуной затеяли и подопечные Пепа Гвардиолы в игре против «Ред Булл Лейпциг»: уже в первом тайме они уступали после пропущенного дубля в исполнении Лоиса Опенда. Благо, во втором тайме команда отыгралась: начало положил Эрлинг Холанн, счёт сравнял Фил Фоден, а на 87-й минуте победу принес Хулиан Альварес.

Нет смысла отрицать, что «горожане» в этот раз не показали свой лучший футбол. А на что это влияет? Всё же ни на что, в принципе, не влияет, потому что обе команды и так вышли в одну восьмую финала. Впрочем, битву за престиж выиграл именно «Сити», и шестой тур ЛЧ станет пустой формальностью. Ну а пока что Гвардиола переключается обратно на волну АПЛ и ждет матч с «Тоттенхэмом». Тем более что ему надо возвращать лидерство: две ничьи с «Челси» (4:4) и «Ливерпулем» (1:1) привели к тому, что «Сити» уступает одно очко «Арсеналу».

Тоттенхэм

В этом сезоне еврокубки проходят без участия «Тоттенхэма». С одной стороны, удар по практике с лучшими клубами Европы неслабый, равно как и по престижу команды. С другой стороны, команда Анте Постекоглу распыляет свои силы куда меньше, чем участники еврокубков. И поэтому «шпоры» могут сосредоточиться в АПЛ не просто на борьбе за лигочемпионские места, но и за победу в чемпионате. Тем более что «Сити» сам пытается свое же лидерство и вернуть. Хотя, судя по последним результатам, о победе в АПЛ думать сейчас «шпорам» смысла нет: уже третью встречу подряд они терпят поражение.

Свою предыдущую встречу «шпоры» провели против «Астон Виллы», уступив 1:2. Это третье поражение подряд команды Постекоглу: до этого были те самые эпические 1:4 от «Челси», которые до компенсированного времени могли превратиться в 2:2, и ещё более обескураживающие 1:2 от «Вулверхэмптона», который из еврокубковых участников, наверное, наиболее слабый. Да, у этих клубов проблем хватает, но такие поражения всё-таки трудно принять. Особенно при полуторакратном превосходстве во владении мячом (даром что «Вилла» ненамного уступила по ударам по воротам, по фолам превзошла противника, а по жёсткости и вовсе наиграла на четыре жёлтых карточки). С «Виллой» в следующем туре будет играть ещё и «Сити», но мы говорим не о том, что будет спустя неделю. А о том, что будет в ближайшие выходные: матче против явного фаворита АПЛ.

Прогноз на матч Ньюкасл – МЮ

Прогноз

Итак, 3 декабря, стадион «Этихад», стартовый свисток в 19:45. Google приводит краткий анонс предстоящего матча и напоминает, что «Сити», невзирая на две ничьи в АПЛ, всё ещё в группе лидеров и занимает 2-е место, отставая от «Арсенала» всего на одно очко. На одно очко он опережает «Ливерпуль» и «Виллу», а от этих двоих на два очка отстаёт «Тоттенхэм». Плотное расположение противников позволяет нам ожидать упорнейшей и бескомпромиссной борьбы с обилием ударов по воротам и голевых моментов. Но в этом матче на победу «шпор» отдают 10% шансов, а на ничью всего 15%. Каким образом букмекеры выразят такое преимущество «Сити»?

Букмекерская контора BetBoom оценивает шансы на победу каждой из команд в виде следующих коэффициентов: 1.31 на «Сити», 6.16 на ничью, 8.88 на «Тоттенхэм». Хотя распределение цифр примерно соответствует тому, что сказал Google, возможно, что реальный коэффициент на «шпор» может быть ещё выше. Что касается двойного шанса, то обычно коэффициенты двойного шанса не превышают отметку 2.0. Коэффициент на победу «Тоттенхэма» или ничью составляет 3.65. Мы оставим это без комментариев.

Следующий пункт обсуждения – это тоталы на матч. В этот раз букмекеры предлагают выбор между тоталами больше 3.5 за 1.99 и меньше 3.5 за 1.87. Конечно, тотал больше 3.5 здесь привязан и к традиционной результативности «Сити», и к недавней игре «Тоттенхэма» против «Челси». Но всё же для полноты картины и её объективности мы возьмём не один конкретный матч и не все игры с начала сезона, а лишь пять предыдущих встреч. И начнём мы с «Сити», чьи пять предыдущих матчей пришлись сугубо на ноябрь.

4 ноября. Премьер-лига. Манчестер Сити 6:1 Борнмут.

7 ноября. Лига чемпионов. Манчестер Сити 3:0 Янг Бойз

12 ноября. Премьер-лига. Челси 4:4 Манчестер Сити.

25 ноября. Премьер-лига. Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль.

28 ноября. Лига чемпионов. Манчестер Сити 3:2 Ред Булл Лейпциг.

В пяти встречах зафиксированы две ничьи, пришедшиеся на туры АПЛ (об этом уже говорилось). Но в четырёх случаях из пяти пробит тотал больше 2.5 (на него предлагается скромный кэф 1.4). Из этих четырёх случаев есть один тотал больше 4.5 (кэф 3.16) и два тотала больше 6.5, за которые сегодня предлагается кэф 9.08. Этот кэф даже повыше, чем на победу «Тоттенхэма»: не так часто BetBoom предлагает такой тотал. Впрочем, если команда Гвардиолы будет доводить до конца каждую атаку и завершать каждый момент ударом, этот тотал тоже можно будет пробить и в этой встрече.

Перейдём к обзору пяти матчей «Тоттенхэма». Все его игры приходятся только на АПЛ не только по причине невыхода в еврокубки в прошлом сезоне, но и потому что из Кубка лиги он тоже выбыл, уступив по пенальти «Фулхэму».

23 октября. Тоттенхэм 2:0 Фулхэм

27 октября. Кристал Пэлас 1:2 Тоттенхэм

6 ноября. Тоттенхэм 1:4 Челси

11 ноября. Вулверхэмптон 2:1 Тоттенхэм

26 ноября. Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла

Большой тотал в играх «Тоттенхэма» фиксировался только один раз: это тотал больше 4.5 в игре с «Челси» (да и то последние его пробили только в компенсированное время). В остальных случаях он максимально достигал отметки больше 2.5, то есть всё равно что меньше 3 (за 2.46) или меньше 3.5.

Если говорить об индивидуальных тоталах, то у «Сити» из пар тоталов больше/меньше наиболее близкой по разрыву между кэфами является тотал больше/меньше 2.5: тотал выше этой отметки оценивается кэфом 1.87, ниже достигает отметки 1.97. Его зафиксировали четыре раза в пяти предыдущих встречах (за исключением ничьи 1:1 с «Ливерпулем»). Что касается «Тоттенхэма», то и здесь расклады не в его пользу: тотал больше 0.5 предлагается с коэффициентом 1.97, а на тотал меньше 0.75 кэф будет чуть пониже (1.87). Необходимо заметить, что точно такие же коэффициенты приводятся на общий тотал игры больше 3.5 и меньше 3.5 соответственно.

Исходя из этого, в плане фор достаточно выгодной выглядит фора (-1.5) «Сити» за 1.8. Победа «Сити» с разницей в 2 мяча вполне реальна; можно поставить и на разницу в 3 мяча за 2.96, но для этого нужно действительно разорвать оборону «Тоттенхэма». «Челси» удалось вынудить Ромеро сфолить и оставить команду в меньшинстве, но последующие атаки почти всегда разбивались о вратарскую игру. Возможно, что у «Сити» в этот раз голевое чутье сработает лучше. У «Тоттенхэма» из фор наиболее вероятной будет фора (+1.5) за 2.06. Возможно, что у них будет третье поражение подряд с разницей в 1 мяч. Нулевые форы здесь бессмысленны: для Гвардиолы кэф 1.1 откровенно смешон, для Постекоглу кэф 7.45 и так заоблачный.

И о голах. В принципе, BetBoom ждёт, что всё-таки сухого матча не будет и обе команды отличатся (1.69 против clean sheet за 2.2). Ну а счёт откроет с большой долей вероятности «Сити» (1.23), а не «Тоттенхэм» (3.75), если они вообще не заиграются (22 на то, что будет нулевая ничья). Что касается авторов голов, то у BetBoom шесть первых мест занимают сугубо игроки команды Гвардиолы – Эрлинг Холанд (1.444 на его гол, 2.875 на дубль, 7.5 на хет-трик), Хулиан Альварес (1.952 на гол, 5.5 на дубль), Мика Гамильтон (2.5 на гол), Джек Грилиш (2.875), Фил Фоден и Жереми Доку (по 3 на каждого). Обратите внимание, что Мика Гамильтон сейчас выступает именно за молодёжную команду, но в заявке клуба на сезон есть (номер 92). Подумайте, что будет, если он дебютирует на поле да ещё и забьёт…

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.8

Тотал может быть каким угодно: возможно, что «Сити» придётся прикладывать снова те же усилия, что и с «Ред Буллом», поскольку «Тоттенхэм» точно не захочет отдавать без боя очки. Но, скорее всего, чаша весов склонится в сторону команды Гвардиолы, и победят они точно не с минимальным перевесом.

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