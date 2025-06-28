«Ты что орешь?» Тренеров тамбовского «Спартака» и «Динамо СПб» удалили по ходу матча – оба досматривали игру на трибуне
Тренеры тамбовского «Спартака» и «Динамо СПб» удалены в матче Второй лиги Б.
Команды встречались в рамках 14-го тура группы 3 соревнования, клуб из Санкт-Петербурга победил 1:0 благодаря голу Матвея Першина с пенальти.
На 76-й минуте тренеры Александр Фомичев и Михаил Пилипко повздорили на бровке, их разняли представители клубов. После этого главный судья Виктор Лацвиев показал каждому по красной карточке – они досматривали матч на трибуне.
После 14 туров группы 3 Leon Второй лиги Б «Динамо СПб» идет третьим, «Спартак» находится на седьмой строчке. В следующем матче петербуржцы 5 июля примут СКА-Хабаровск-2, тамбовчане на следующий день сыграют в гостях с «Арсеналом-2».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «LEON — Вторая Лига Б»
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