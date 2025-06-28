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Медведев об игре России с США: «Наша арена – лучшая для таких матчей. Будем ждать»

Александр Медведев хотел бы видеть игру между США и Россией на «Газпром Арене».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что между странами были контакты, касавшиеся товарищеских матчей с участием юношеских и молодежных команд.

«Наша арена – лучшая для таких матчей. Будем ждать», – сказал председатель правления «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГазпром Арена (Крестовский)
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