Медведев об игре России с США: «Наша арена – лучшая для таких матчей. Будем ждать»
Александр Медведев хотел бы видеть игру между США и Россией на «Газпром Арене».
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что между странами были контакты, касавшиеся товарищеских матчей с участием юношеских и молодежных команд.
«Наша арена – лучшая для таких матчей. Будем ждать», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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