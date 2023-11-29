Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 02.12.2023, АПЛ

Соперники по предстоящему матчу в 14 туре английской Премьер-лиги прошлый сезон могут считать для себя вполне успешным. «Манчестер Юнайтед» смог занять третье место после провального старта, а «Ньюкасл» стал четвертым, завоевав путевку в Лигу Чемпионов, чего команде не удавалось уже много лет. Но старт нового сезона ни тем, ни другим не удался. Сейчас команды являются соседями по турнирной таблице, но занимают шестое и седьмое место. Желание обоих хотя бы вернуться на прошлогодние места. Ноябрьская международная пауза пошла «Ньюкаслу» на пользу. В минувшем туре «сороки» на своем поле разгромили «Челси», а затем в Лиге Чемпионов съездили в гости к «Пари Сен-Жермен» и смогли увезти очко, хотя упустили победу уже на последних минутах матча. Что касается «Манчестер Юнайтед», то у них тоже случился разгром, но в гостях над «Эвертоном», а в главном европейском клубном турнире поделили очки с «Галатасараем» в Стамбуле.

«Ньюкасл» испытывает определенные проблемы в игре, но связаны они, скорее, с синдромом второго года. Команда громко заявила о себе, и теперь с ней считается каждый соперник в Премьер-лиге. Кроме того, ни тренер, ни многие игроки никогда не играли параллельно еще и в Лиге Чемпионов, и пока не получается распределить силы равномерно. Тут еще и английский Кубок лиги, где тоже планы довольно амбициозные, ведь «сороки» уже выбили оттуда победителя прошлого сезона. Им как раз и был «Манчестер Юнайтед», у которого проблемы копятся как снежный ком. Матч состоится в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе Сент Джеймс Парк, начало в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТБ 2,5

Ньюкасл Юнайтед

Теоретически «Ньюкасл» может вполне повторить путь «Манчестер Сити». В команду вливают солидные денежные средства, наверняка в зимний трансферный период будет еще какое-то усиление состава. По крайней мере на этот счет уже начали ходить разговоры. В частности, «сороки» проявляют интерес к форварду «Штутгарта» Серу Гирасси, который в 11 матчах за команду наколотил 16 голов. В будущем, возможно, произойдёт смена тренера. Не потому что Эдди Хау чем-то плох, но победного опыта в крупных турнирах у него нет.

По большому счету команда в целом только проходит свое становление. Отсюда и перепады в игре. При этом по результативности «Ньюкасл» занимает второе место вместе с «Астон Виллой» после «Манчестер Сити». В ворота соперников команда забила 31 мяч, пропустив 14, и это третий результат после лидирующей тройки. «Ньюкасл» может выиграть два матча подряд у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», но затем уступить в гостях «Борнмуту».

Сейчас отрезок вполне неплохой, тем более в предыдущем туре подопечные Эдди Хау смогли на своем поле уверенно выиграть у «Челси», хотя многие полагали, что набравшие ход лондонцы смогут отобрать у соперника очки. Если в первом тайме была какая-то борьба, он закончился вничью, то во втором хозяева решили исход встречи буквально за две минуты, воспользовавшись ошибками игроков «Челси». Куда сложнее пришлось в Париже, где Александер Исак впервые за 20 лет смог забить гостевой гол своей команды. В предыдущий раз отличился еще Алан Ширер. Команда сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «сорок».

Лига Чемпионов. 28.11.2023, «Пари Сен-Жермен» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1 : 1

АПЛ. 25.11.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» — 4 : 1

— «Челси» — : 1 АПЛ. 11.11.2023, «Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 0

— «Ньюкасл Юнайтед» — : 0 Лига Чемпионов. 07.11.2023, «Боруссия» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 0

— «Ньюкасл Юнайтед» — : 0 АПЛ. 04.11.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 1 : 0

Факты и цифры

«Ньюкасл» четырежды становился чемпионом Англии, правда, последний раз титул был завоеван в далеком 1927 году

На счету команды в чемпионате 31 забитый мячей, лучшими бомбардирами являются Каллум Уилсон и Александер Исак, на счету обоих по 7 забитых мячей

Лидер среди ассистентов Киран Триппьер, на его счету 6 результативных передач, это второй результат в чемпионате на данный момент

На счету полузащитника Энтони Гордона 6 предупреждений, он самый недисциплинированный игрок команды

Манчестер Юнайтед

Второй год у манкунианцев пока идет как под копирку. Огромные надежды перед началом чемпионата. Затем ужасный старт, место внизу турнирной таблицы. Нестабильность результатов, огромное количество травм, конфликт внутри команды между тренером и игроком. В прошлом году возмутителем спокойствия был Криштиану Роналду, на этот раз отношения у Эрика тен Хага испортились с Джейдоном Санчо. Мало этих проблем? Тут же появляются новые. Чего только стоит игра камерунского голкипера Андре Онана.

В межсезонье в его адрес летело много хвалебных слов, но в чемпионате у него долгое время не складывалось. Результативные ошибки шли одна за другой, порождая неуверенность. При этом Онана один из лучших голкиперов прошлого сезона во всех пяти европейских чемпионатах. В последних играх камерунец, наконец, заиграл как в прошлом году, ди а многие статистические показатели говорят в его пользу. Но тут последовал выезд в Стамбул, где случились очередные два результативных ляпа. А ведь «Манчестер Юнайтед» дважды уверенно вел в счете, но ошибки вратаря все свели на нет, и теперь команда рискует вообще пролететь мимо евровесны.

Хотя, может, и к лучшему. Из Кубка лиги «красные дьяволы» уже вылетели. Останется только Кубок Англии и можно будет сосредоточиться на Премьер-лиге. Тем более там в последнее время дела стали налаживаться. После безоговорочного поражения от «Манчестер Сити» одержано три победы подряд, и команда в случае очередного успеха вполне может закрепиться в пятерке. Радовать болельщиков должен и прогресс молодых игроков. Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед».

Лига Чемпионов. 29.11.2023, «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 3

АПЛ. 26.11.2023, «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 11.11.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун» — 1 : 0

— «Лутон Таун» — : 0 Лига Чемпионов. 08.11.2023, «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» — 4 : 3

— «Манчестер Юнайтед» — : 3 АПЛ. 04.11.2023, «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 1

Факты и цифры

«Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии, из них 13 раз побеждал в Премьер-лиге, последний успех состоялся в 2013 году

В прошлом сезоне команда смогла набрать 75 очков и войти в тройку лучших

Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей лучшие бомбардиры «Манчестер Юнайтед», на счету обоих по 3 забитых мяча

Среди ассистентов лидирует Бруну Фернандеш, у него 3 результативные передачи

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История личных встреч Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Юнайтед

В начале века противостояние команд было очень принципиальным. «Ньюкасл» представлял тогда грозную силу в Премьер-лиги и боролся за чемпионский титул. Всего соперники сыграли между собой 178 матчей. Первый состоялся в 1895 году в рамках Чемпионшипа. «Манчестер Юнайтед» выиграл на своем поле со счетом 5 : 1. В целом у «красных дьяволов» более чем двукратное преимущество по победам.

Победы «Ньюкасл Юнайтед» — 45

Победы «Манчестер Юнайтед» — 92

Ничьи — 41

Самая крупная победа «Ньюкасл Юнайтед» — 7 : 1

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 6 : 0

На отрезке с 2017 по 2021 год команды провели девять поединков. «Ньюкасл» выиграл только два раза, семь побед на счету «Манчестер Юнайтед», причем три крупных с одинаковым счетом 4 : 1. Но как только в «Ньюкасл» потекли большие деньги, уже манкунианцы в пяти последних матчах выиграли лишь раз. Результаты этих поединков команд друг с другом перед вами.

Кубок лиги. 01.11.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 02.04.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 Кубок лиги. 26.02.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 0

— «Ньюкасл Юнайтед» — : 0 АПЛ. 16.10.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0 : 0

АПЛ. 27.12.2021, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед

Обе команды играют абсолютно непредсказуемо, но тут должен сыграть свою роль фактор своего поля. Последний раз «Ньюкасл» проиграл на Сент Джеймс Парк еще в августе «Ливерпулю». Правда, и «Манчестер Юнайтед» в гостях в последний раз проигрывал в сентябре «Баварии». Но уж слишком много проблем сейчас у команды тен Хага, в такой ситуации победа в гостях над «Ньюкаслом» будет сродни подвигу. Букмекеры считают фаворитами хозяев матча. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Ньюкасл Юнайтед» — 1,94

Ничья — 3,78

Победа «Манчестер Юнайтед» — 3,88

Можно услышать аргумент, что у манкунианцев три победы подряд и две из них одержаны как раз на выезде. Но если посмотреть на уровень соперников, то это многое объясняет. Командам из топ-5 чемпионата «Манчестер Юнайтед» пока неизменно проигрывает. Скорее всего, такая же участь «красным дьяволам» уготована и сейчас.

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