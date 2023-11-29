Где смотреть Манчестер Сити – Тоттенхэм, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 3 декабря
В воскресенье, 3 декабря, сыграют Манчестер Сити и Тоттенхэм в 14 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Тоттенхэм
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
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