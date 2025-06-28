«Надоели упрямые форварды в вашей штрафной?» «Реймс» подписал Паллуа из «Нанта» и представил 37-летнего защитника роликом в стиле рекламы Mr. Proper

«Реймс» объявил о переходе защитника Николя Паллуа.

37-летний футболист, проведший восемь сезонов в «Нанте », заключил контракт на два года с опцией продления еще на один.

Фото: stade-de-reims.com

В соцсетях о трансфере француза было объявлено роликом, стилизованным под рекламу чистящего средства Mr. Proper. В нем Паллуа помогает «стереть» с территории штрафной площади футболистов других команд.

«Надоели упрямые форварды в вашей штрафной?» – говорится в сообщении, сопровождающем видео.

Изображение: x.com/StadeDeReims