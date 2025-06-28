Черчесов о Сафонове в «ПСЖ»: «Доннарумма подтверждает свой уровень, никто его просто так менять не будет. Наверное, Матвей понимает свою ситуацию»

Станислав Черчесов высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Давно с ним не разговаривал. Не знаю его мнение по поводу ухода, не знаю его ситуацию в клубе. Но когда он переходил туда, я уже тогда сказал, что будет непросто стать номером один, так как есть неписанные законы, особенно за границей.

Доннарумма подтверждает свой уровень, никто его просто так менять не будет. Мы ждем, продлит ли он контракт или нет. Наверное, Матвей четко понимает свою ситуацию», – сказал бывший главный тренер сборной России.