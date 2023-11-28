Аль-Хилаль — Аль-Наср: прогноз на матч 1 декабря 2023, чемпионат Саудовской Аравии

1 декабря, в пятницу, «Аль-Хилаль» на своем поле примет «Аль-Наср» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 3.

Аль-Хилаль

К главному матчу первого круга «Аль-Хилаль» подходит лидером — команда Жорже Жезуша занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Даже в случае поражения в предстоящей игре «Аль-Хилаль» сохранит лидерство, так как опережает «Аль-Наср» на четыре балла.

«Аль-Хилаль» выглядит очень мощно: за спиной у команды серия из тринадцати подряд побед во всех турнирах.

В предыдущем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» и вовсе не оставил камня на камне от «Аль-Хазема» — 9:0. Главным действующим лицом встречи стал экс-зенитовец Малком — бразилец оформил хет-трик.

Перед игрой с командой Криштиану Роналду «Аль-Хилаль» проводил важнейший матч в азиатской Лиге Чемпионов против «Навбахора» и одержал победу в Узбекистане со счетом 2:0. Один из мячей вновь забил Малком, а его команда обеспечила себе место в плей-офф.

При этом Малком не лучший снайпер своей команды: в чемпионате Саудовской Аравии у бразильца девять точных ударов, но пока его по этому показателю обходит сер Александар Митрович, у которого 11 голов.

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Аль-Наср

«Аль-Наср» также впечатляет в последнее время: команда выдала серию из двадцати матчей без поражений, при этом одержав в них 18 побед.

Во внутреннем чемпионате команда Луиша Каштру идет второй, набрав в четырнадцати турах 34 очка.

В прошлом туре «Аль-Наср» на своем поле уверенно переиграл «Аль-Охдуд» — 3:0. Криштиану Роналду оформил дежурный дубль и довел свое количество забитых мячей в чемпионате уже до 15. Португалец лучший бомбардир первенства и явно намеревается выиграть гонку и по итогам сезона.

В Лиге Чемпионов Азии у «Аль-Насра» тоже все хорошо: команда досрочно выиграла свою группу и обеспечила себе место в плей-офф. Для этого саудовцам хватило домашней ничьей с иранским «Персеполисом» на своем поле — 0:0.

Аль-Хилаль — Аль-Наср: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Аль-Хилаля» — 2.03

Ничья — 3.76

Победа «Аль-Насра» — 3.15

Нам предстоит увидеть, пожалуй, самый интересный матч первого круга чемпионата Саудовской Аравии, и результат встречи двух лидеров может быть любым. Но все-таки «Аль-Хилаль» играет на своем поле и считается фаворитом, поэтому лучше всего поставить на 1Х за 1.31.

Обе команды много забивают, поэтому можно ожидать, что голов во встрече будет много. Так что должна пройти ставка ТБ 3 за 1.69.

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