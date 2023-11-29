«Барса» гарантировала себе 70,55 млн евро доходов в ЛЧ

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

«Барселона» гарантировала себе 70,55 млн евро доходов в Лиге чемпионов.

Вчера каталонский клуб одержал победу над «Порту» (2:1) и обеспечил себе место в плей-офф.

Выигранный у «Порту» матч принес «Барсе» 2,8 млн за победу, еще 9,6 млн каталонцы получат за выход в плей-офф.

До этого «Барселона» гарантировала себе 58,15 млн, включая выплаты за исторический рейтинг, игру в групповом этапе и бонусы за три победы.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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61 комментарий
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ЧИКО
Сегодня FC BARÇELONA исполнилось 124 года!!!! Я желаю, что это клуб в ближайшее время восстановил образ победителя и железный авторитет. Желаю, чтоб все, кто как-то связан с этим клубом, не забывали великую историю, гордо хранили традиции и душой и сердцем поддерживали родной клуб. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ FC BARÇELONA!!!
+151
-32
+119
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zzzeeerrrooo
Ответ Замкнул в пустые
Вот так более богатые клубы в шоколаде, а остальным Фейенордам и Янг бойзам крохи со стола УЕФА мафия
Так Барселону и смотрят больше чем ЯБ и Фейнорды вместе взятые
+71
-6
+65
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Mamontilo
тёпленькая пошла
+26
-4
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ЧИКО
Ответ JENNINGS
Как болельщик «Реала»: с днём рождения, «Барселона»! Вы - великий клуб, а противостояние с вами - это величайшее соперничество в мире! Желаю вам вернуться на уровень до кризиса, иметь в составе сильных игроков и быть конкурентоспособными!
Благодарю уважаемый! Настоящие болельщики и уважающие футбол люди, так себя ведут. Будь здоров!
+16
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JENNINGS
Ответ ЧИКО
Сегодня FC BARÇELONA исполнилось 124 года!!!! Я желаю, что это клуб в ближайшее время восстановил образ победителя и железный авторитет. Желаю, чтоб все, кто как-то связан с этим клубом, не забывали великую историю, гордо хранили традиции и душой и сердцем поддерживали родной клуб. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ FC BARÇELONA!!!
Как болельщик «Реала»: с днём рождения, «Барселона»! Вы - великий клуб, а противостояние с вами - это величайшее соперничество в мире! Желаю вам вернуться на уровень до кризиса, иметь в составе сильных игроков и быть конкурентоспособными!
+19
-7
+12
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Ювентиниус
Ответ Рахил Тагиев
а за исторические 2-8 будут бонусы? как никак, единственная команда, пропустившая в плей-офф сразу 8 за один матч
Вспоминать нехочешь 0:5 2:6 ? С кем такое небывает(:
+13
-3
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Benjamin
Отличные новости👍
+9
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barca1899messi
с днём рождения мой любимый футбольный клуб🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻
+9
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Golos Razuma
Ответ Artem Ka
Ну так это и есть замкнутый круг. Они изначально в лучшем положении и легче официально получать больше денег, продолжать оставаться в лучшем положении и продолжать получать больше денег.
Ну пример того же МС наглядно показывает, что можно стать топовым клубом и войти в эту «элиту» футбола и получать большие доходы. Просто тут в целом сравнение неправильное. Даже начиная со стран откуда эти клубы представлены. Какой интерес к футболу в Швейцарии и Нидерландах в сравнении с той же Англией и Испанией?
+7
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yulay
еще пару раундов в ПО пройти бы в этом году, клубу жизненно необходимы эти деньги от ЛЧ
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ yulay
еще пару раундов в ПО пройти бы в этом году, клубу жизненно необходимы эти деньги от ЛЧ
Пару раундов в ПО - это 1/2 и топ-4. При всей любви к Барсе, сейчас за счастье будет проскочить в 1/4, со всеми проблемами и травмами-то.
+5
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yulay
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пару раундов в ПО - это 1/2 и топ-4. При всей любви к Барсе, сейчас за счастье будет проскочить в 1/4, со всеми проблемами и травмами-то.
Ничего страшного нет, игру Барсы сильно недооценивают. Очень много зависит от удачи во время жеребьевки
+4
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Avazbek Rasulov
За Киммиха должны хватать.
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brno2020
Ответ Дмитрий Рабко
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Ничего страшного, мы тоже знаем кто такой Гампер.
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Серж Ск
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пару раундов в ПО - это 1/2 и топ-4. При всей любви к Барсе, сейчас за счастье будет проскочить в 1/4, со всеми проблемами и травмами-то.
Потенциальные соперники Барсы: РБ Лейпциг, Порту/Шахтер, Милан/Ньюкасл, Лацио, Интер, Наполи, ПСВ/Ланс, Галатасарай/Копенгаген.

Даже в сегодняшнем не лучшем состоянии, думаю Барса может пройти практически любую из этих команд, ну Интер может получше. Но, весной вероятно состав наберет форму и можно будет попасть в полуфиналы.
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Александр Бабуев
Регистрация пройдет легче
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Егор Ковалёв
Видимо Жоаы в Барсе останутся
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messi_leo
Ответ Artem Ka
Ну так это и есть замкнутый круг. Они изначально в лучшем положении и легче официально получать больше денег, продолжать оставаться в лучшем положении и продолжать получать больше денег.
Соглашусь частично, но Барса не всегда была в "лучшем положении". Вопрос в руководстве. Например, мне были интересны в разное время Малага, когда там еще Иско играл. Отлично в ЛЧ играли. До сих пор считаю, что судьи забрали их победу над Боруссией. Они добавили просто несуразное количество времени, а ребята уже были очень уставшие. Но кто мешал не продавать лидеров клуба, а дальше продолжить?

Или тот же Аякс. Мне тоже было очень интересно за ними следить в ЛЧ во времена, когда за них играл Де Йонг. Отличная команда, отличный тренер. И что дальше? Распродали и все.
Так кто виноват в этом и кто виноват, что их теперь не смотрят?
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barca1899messi
Ответ Momos
Примерно туда, куда ты отчиму засовывал
ты держал свечу????
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barca1899messi
Ответ JENNINGS
Как болельщик «Реала»: с днём рождения, «Барселона»! Вы - великий клуб, а противостояние с вами - это величайшее соперничество в мире! Желаю вам вернуться на уровень до кризиса, иметь в составе сильных игроков и быть конкурентоспособными!
от болельщика Барселона скажу тебе, большое спасибо за твоё поздравление.
И ты прав, Эль Класико между нашими клубами это одно из лучших шоу в спорте.
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Trey4rch
Ответ Artem Ka
Конечно) потому что на каком то этапе они сорили деньгами. А потом ФФП запретил остальным так делать) Сейчас это инструмент, который ограничивает бедных и дает привилегии тем, кто уже вырос на этом рынке.
Я уже сказал, что рост невозможен без должных вливаний, их не ограничили настолько, чтобы в этом не было смысла
Ньюкасл и Астон Вилла из свежайших примеров для тебя какая-то шутка?
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Trey4rch
Ответ Artem Ka
Ну так это и есть замкнутый круг. Они изначально в лучшем положении и легче официально получать больше денег, продолжать оставаться в лучшем положении и продолжать получать больше денег.
Лучшее положение условной барселоны то наверное не на пустом месте появилось, да? Наверное, десятки лет были положены на популяризацию клуба и бренда, не думал? Оно так и работает, без серьезных вливаний во что-то ты не получишь серьезных дивидендов и странно рассчитывать маленьким командам на ощутимую помощь из ниоткуда, наверное надо все-таки самим над этим работать
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Artem Ka
Ответ Trey4rch
Я уже сказал, что рост невозможен без должных вливаний, их не ограничили настолько, чтобы в этом не было смысла Ньюкасл и Астон Вилла из свежайших примеров для тебя какая-то шутка?
Пока да) потому что пока они не показывают футбол и близко топуровня. В Англии хороший рост за счет безумных денег в АПЛ. Но если Ньюкасл хочет бороться за АПЛ им надо найти где то еще примерно половинку ярда)
А как найти денег при ФФП Севилье? Милану? Монако?
В капитализме если ты хочешь дать миру топовый продукт ты должен вложить кучу бабок на начальном этапе. Будь это завод, учебное заведение, больница или футбольный клуб. Но последним это запрещено для 99% владельцев. Тебе разрешено вложить столько, что 1% ежегодно тратит только на поддержание штанов)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ yulay
Ничего страшного нет, игру Барсы сильно недооценивают. Очень много зависит от удачи во время жеребьевки
Ну, вряд ли будет сетка, как у Интера в прошлом году. И даже с ней могут возникнуть проблемы. Спад, пара травм ключевых, как это у Барсы бывает (постоянно осенью и весной), и всё…
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Хызыр
Ответ Avazbek Rasulov
За Киммиха должны хватать.
Сначала надо с Месси рассчитаться
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Bazilic
Ответ Гласящий Истину!
Теперь, как всегда, нужно профукать их на всякий хлам а-ля рафинь, торресов, ромеу и других дембельнутых иждивенцев и еще не забыть зарплаты им установить рекордные...
Сколько на Ромеу профукали?)
Рафинья прошлый сезон затащил, став вторым по гол плюс пас. Его в любой момент можно продать миллионов за 60-70
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Гласящий Истину!
Ответ Bazilic
Сколько на Ромеу профукали?) Рафинья прошлый сезон затащил, став вторым по гол плюс пас. Его в любой момент можно продать миллионов за 60-70
Кому ты его продашь?! Кто купит это бревно за 70 лямов?!!
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Bazilic
Ответ Гласящий Истину!
Кому ты его продашь?! Кто купит это бревно за 70 лямов?!!
Ты чего так возбудился?
Челси и Ньюкасл интересуются
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Гласящий Истину!
Ответ Bazilic
Ты чего так возбудился? Челси и Ньюкасл интересуются
Интересуются!... Им может интересоваться даже Спартак. Купит кто?! Реально? То-то же. Желающих нет... Интересующиеся - есть, готовых купить - нет!
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Mamontilo
Ответ kutavlik
А годовой баланс???
в режиме онлайн его не существует)
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Artem Ka
Ответ Golos Razuma
Ну пример того же МС наглядно показывает, что можно стать топовым клубом и войти в эту «элиту» футбола и получать большие доходы. Просто тут в целом сравнение неправильное. Даже начиная со стран откуда эти клубы представлены. Какой интерес к футболу в Швейцарии и Нидерландах в сравнении с той же Англией и Испанией?
Согласен) пример МС очень яркий) пара лет красивых махинаций и отличной работы менеджмента - и вуаля) я могу отчитаться за каждый свой миллион, кроме самого первого (с)
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Artem Ka
Ответ Trey4rch
Лучшее положение условной барселоны то наверное не на пустом месте появилось, да? Наверное, десятки лет были положены на популяризацию клуба и бренда, не думал? Оно так и работает, без серьезных вливаний во что-то ты не получишь серьезных дивидендов и странно рассчитывать маленьким командам на ощутимую помощь из ниоткуда, наверное надо все-таки самим над этим работать
Конечно) потому что на каком то этапе они сорили деньгами. А потом ФФП запретил остальным так делать)
Сейчас это инструмент, который ограничивает бедных и дает привилегии тем, кто уже вырос на этом рынке.
0
0
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yrok77
Ответ Golos Razuma
Ну пример того же МС наглядно показывает, что можно стать топовым клубом и войти в эту «элиту» футбола и получать большие доходы. Просто тут в целом сравнение неправильное. Даже начиная со стран откуда эти клубы представлены. Какой интерес к футболу в Швейцарии и Нидерландах в сравнении с той же Англией и Испанией?
за счёт чего Ман Сити стал топовым клубом?
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Эрнандес Эрнандес
Ответ zzzeeerrrooo
Так Барселону и смотрят больше чем ЯБ и Фейнорды вместе взятые
Даже фанаты Айнтрахт смотрят матчи Барсы… на стадионе Барсы)
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kutavlik
А годовой баланс???
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Trey4rch
Ответ Замкнул в пустые
Вот так более богатые клубы в шоколаде, а остальным Фейенордам и Янг бойзам крохи со стола УЕФА мафия
А с чего нужно платить больше фейенорду и янг бойзу, когда условная барселона одним своим названием обеспечивает несопоставимую с ними посещаемость и ажиотаж?
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brno2020
С днём рождения, Барса! Ты конечно всегда будешь больше чем клуб!
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ЧИКО
Ответ Дмитрий Рабко
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Mamontilo
Ответ Егор Ковалёв
Видимо Жоаы в Барсе останутся
сезон покажет, пока всё с арендами хорошо
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КристинаИнстаграммовна
Все, теперь можно Тикнизяна, Сперцяна, Байрамяна и заодно Захаряна с Сосьедада можно подписать.
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Андрей Чуянов
Де Йонг может выдохнуть...
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l1973
Хе-хе,сейчас попрут всеми интересоваться)
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Михаил1970
Это тоже рычаг?
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fussballer
С Месси хватит рассчитаться?
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