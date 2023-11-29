«Барса» гарантировала себе 70,55 млн евро доходов в ЛЧ
«Барселона» гарантировала себе 70,55 млн евро доходов в Лиге чемпионов.
Вчера каталонский клуб одержал победу над «Порту» (2:1) и обеспечил себе место в плей-офф.
Выигранный у «Порту» матч принес «Барсе» 2,8 млн за победу, еще 9,6 млн каталонцы получат за выход в плей-офф.
До этого «Барселона» гарантировала себе 58,15 млн, включая выплаты за исторический рейтинг, игру в групповом этапе и бонусы за три победы.
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Даже в сегодняшнем не лучшем состоянии, думаю Барса может пройти практически любую из этих команд, ну Интер может получше. Но, весной вероятно состав наберет форму и можно будет попасть в полуфиналы.
Или тот же Аякс. Мне тоже было очень интересно за ними следить в ЛЧ во времена, когда за них играл Де Йонг. Отличная команда, отличный тренер. И что дальше? Распродали и все.
Так кто виноват в этом и кто виноват, что их теперь не смотрят?
И ты прав, Эль Класико между нашими клубами это одно из лучших шоу в спорте.
Ньюкасл и Астон Вилла из свежайших примеров для тебя какая-то шутка?
А как найти денег при ФФП Севилье? Милану? Монако?
В капитализме если ты хочешь дать миру топовый продукт ты должен вложить кучу бабок на начальном этапе. Будь это завод, учебное заведение, больница или футбольный клуб. Но последним это запрещено для 99% владельцев. Тебе разрешено вложить столько, что 1% ежегодно тратит только на поддержание штанов)
Рафинья прошлый сезон затащил, став вторым по гол плюс пас. Его в любой момент можно продать миллионов за 60-70
Челси и Ньюкасл интересуются
Сейчас это инструмент, который ограничивает бедных и дает привилегии тем, кто уже вырос на этом рынке.